Сенатор Россель заявил, что Украина — русская земля. «Мы один народ и нас не разделить!»

12 мая 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Россель заявил, что почти все жители Украины русские Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-губернатор, сенатор Свердловской области Эдуард Россель поздравил народ Донбасса и главу ДНР Дениса Пушилина с днем Донецкой Народной Республики. Сенатор подчеркнул, что в рассекреченных архивах Минобороны СССР, в учетных карточках военнослужащих, призванных в ряды Красной армии и отправленных на фронт с территории современной Украины, большинство призванных в графе «сословие» указали «крестьянин», а в графе «национальность» — «русский». Об этом сенатор заявил в своем telegram-канале. «Почти вся Украина в границах того времени — русская земля, почти все ее жители — русские по крови и по духу, носители русского языка, особенно жители восточных и юго-восточных территорий. Мы — один народ и нас не разделить! В этом и историческая правда, и наше общее будущее!», — уверен Россель. В своем поздравлении сенатор заявил, что этот исторический факт дополняет те доводы, которые привел в своем обращении к народу перед началом специальной военной операции президент России Владимир Путин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Экс-губернатор, сенатор Свердловской области Эдуард Россель поздравил народ Донбасса и главу ДНР Дениса Пушилина с днем Донецкой Народной Республики. Сенатор подчеркнул, что в рассекреченных архивах Минобороны СССР, в учетных карточках военнослужащих, призванных в ряды Красной армии и отправленных на фронт с территории современной Украины, большинство призванных в графе «сословие» указали «крестьянин», а в графе «национальность» — «русский». Об этом сенатор заявил в своем telegram-канале. «Почти вся Украина в границах того времени — русская земля, почти все ее жители — русские по крови и по духу, носители русского языка, особенно жители восточных и юго-восточных территорий. Мы — один народ и нас не разделить! В этом и историческая правда, и наше общее будущее!», — уверен Россель. В своем поздравлении сенатор заявил, что этот исторический факт дополняет те доводы, которые привел в своем обращении к народу перед началом специальной военной операции президент России Владимир Путин.