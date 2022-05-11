Аналитики предупредили пермяков о дефиците медсестер

12 мая 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

С начала года в крае было опубликовано 220 вакансий медсестер Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае в среднем на одну вакансию медсестры приходится 2,3 резюме соискателей. Нормой считается 5-6 резюме. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В Пермском крае на одну такую вакансию сегодня приходится лишь 2,3 резюме при норме в 5-6 резюме», — сообщается в исследовании. По России на одну вакансию приходится 2,5 резюме. С начала 2022 года в регионе было опубликовано 220 вакансий медсестер. Больше всего предложений в самых крупных городах: Перми, Березниках, Соликамске. Всего на Пермский край приходится 1% всех вакансий в России. В среднем в регионе кандидатам предлагают зарплату 30,5 тысяч рублей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В Пермском крае в среднем на одну вакансию медсестры приходится 2,3 резюме соискателей. Нормой считается 5-6 резюме. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В Пермском крае на одну такую вакансию сегодня приходится лишь 2,3 резюме при норме в 5-6 резюме», — сообщается в исследовании. По России на одну вакансию приходится 2,5 резюме. С начала 2022 года в регионе было опубликовано 220 вакансий медсестер. Больше всего предложений в самых крупных городах: Перми, Березниках, Соликамске. Всего на Пермский край приходится 1% всех вакансий в России. В среднем в регионе кандидатам предлагают зарплату 30,5 тысяч рублей.