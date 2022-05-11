11 мая 2022

Аналитики предупредили пермяков о дефиците медсестер

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в крае было опубликовано 220 вакансий медсестер Фото:

В Пермском крае в среднем на одну вакансию медсестры приходится 2,3 резюме соискателей. Нормой считается 5-6 резюме. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter.

«В Пермском крае на одну такую вакансию сегодня приходится лишь 2,3 резюме при норме в 5-6 резюме», — сообщается в исследовании. По России на одну вакансию приходится 2,5 резюме.

С начала 2022 года в регионе было опубликовано 220 вакансий медсестер. Больше всего предложений в самых крупных городах: Перми, Березниках, Соликамске. Всего на Пермский край приходится 1% всех вакансий в России. В среднем в регионе кандидатам предлагают зарплату 30,5 тысяч рублей.

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В Пермском крае в среднем на одну вакансию медсестры приходится 2,3 резюме соискателей. Нормой считается 5-6 резюме. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В Пермском крае на одну такую вакансию сегодня приходится лишь 2,3 резюме при норме в 5-6 резюме», — сообщается в исследовании. По России на одну вакансию приходится 2,5 резюме. С начала 2022 года в регионе было опубликовано 220 вакансий медсестер. Больше всего предложений в самых крупных городах: Перми, Березниках, Соликамске. Всего на Пермский край приходится 1% всех вакансий в России. В среднем в регионе кандидатам предлагают зарплату 30,5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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