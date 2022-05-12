12 мая 2022
11 мая 2022

Мэр из ХМАО пошел на кадровые перестановки после отставки зама

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой меняет руководителей в сфере ЖКХ Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал кадровые перестановки в руководстве департамента жилищно-коммунального хозяйства после ухода своего заместителя Дины Кузьминой, проработавшей с ним больше пяти лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной администрации.

«Новый куратор ЖКХ в районной администрации Муслим Асадуллаев согласовал кадровые перестановки в своем департаменте. На место заместителей он пригласил экс-директора департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Веронику Барабаш и Наталью Булгакову, успевшую поработать и в сургутском „Горводоканале“ и в компании „Югра-Консалтинг“, ставшей банкротом. Глава Сургутского района понимает, что ЖКХ — одна из самых проблемных отраслей в муниципалитете и готов идти на кадровые изменения», — сообщил инсайдер.

На сайте администрации Сургутского района указано, что Булгакова назначена заместителем директора департамента — начальником управления экономики и финансов. А Барабаш заняла пост замдиректора департамента — начальника управления жилищного хозяйства и экологии.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургутского района ушла в отставку в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев, прежде занимавший должность директора МУП «УТВиВ №1».

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал кадровые перестановки в руководстве департамента жилищно-коммунального хозяйства после ухода своего заместителя Дины Кузьминой, проработавшей с ним больше пяти лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной администрации. «Новый куратор ЖКХ в районной администрации Муслим Асадуллаев согласовал кадровые перестановки в своем департаменте. На место заместителей он пригласил экс-директора департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Веронику Барабаш и Наталью Булгакову, успевшую поработать и в сургутском „Горводоканале“ и в компании „Югра-Консалтинг“, ставшей банкротом. Глава Сургутского района понимает, что ЖКХ — одна из самых проблемных отраслей в муниципалитете и готов идти на кадровые изменения», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Булгакова назначена заместителем директора департамента — начальником управления экономики и финансов. А Барабаш заняла пост замдиректора департамента — начальника управления жилищного хозяйства и экологии. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургутского района ушла в отставку в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев, прежде занимавший должность директора МУП «УТВиВ №1».
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