Мэр из ХМАО пошел на кадровые перестановки после отставки зама

13 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой меняет руководителей в сфере ЖКХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал кадровые перестановки в руководстве департамента жилищно-коммунального хозяйства после ухода своего заместителя Дины Кузьминой, проработавшей с ним больше пяти лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной администрации. «Новый куратор ЖКХ в районной администрации Муслим Асадуллаев согласовал кадровые перестановки в своем департаменте. На место заместителей он пригласил экс-директора департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Веронику Барабаш и Наталью Булгакову, успевшую поработать и в сургутском „Горводоканале“ и в компании „Югра-Консалтинг“, ставшей банкротом. Глава Сургутского района понимает, что ЖКХ — одна из самых проблемных отраслей в муниципалитете и готов идти на кадровые изменения», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Булгакова назначена заместителем директора департамента — начальником управления экономики и финансов. А Барабаш заняла пост замдиректора департамента — начальника управления жилищного хозяйства и экологии. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургутского района ушла в отставку в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев, прежде занимавший должность директора МУП «УТВиВ №1». Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал кадровые перестановки в руководстве департамента жилищно-коммунального хозяйства после ухода своего заместителя Дины Кузьминой, проработавшей с ним больше пяти лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной администрации. «Новый куратор ЖКХ в районной администрации Муслим Асадуллаев согласовал кадровые перестановки в своем департаменте. На место заместителей он пригласил экс-директора департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Веронику Барабаш и Наталью Булгакову, успевшую поработать и в сургутском „Горводоканале“ и в компании „Югра-Консалтинг“, ставшей банкротом. Глава Сургутского района понимает, что ЖКХ — одна из самых проблемных отраслей в муниципалитете и готов идти на кадровые изменения», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Булгакова назначена заместителем директора департамента — начальником управления экономики и финансов. А Барабаш заняла пост замдиректора департамента — начальника управления жилищного хозяйства и экологии. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель главы Сургутского района ушла в отставку в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев, прежде занимавший должность директора МУП «УТВиВ №1».