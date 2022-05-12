Челябинские мебельщики жалуются на дорогие поставки из Китая

Сроки поставок китайских комплектующих мебели выросли вдвое Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области зафиксировали рост цен на комплектующие для мебельных производств. Воспользовавшись ситуацией, Китай и Турция подняли цены. Об этом URA.RU сообщили в компании «Миассмебель».

«Китайцы и турки действуют в своих интересах. Они понимают, что выбор у нас невелик, и поднимают стоимость комплектующих. С начала года цена на турецкий клей, например, выросла на 67%. Ситуация осложняется тем, что поставки из Китая идут через европейские порты, а там теперь грузы в Россию тормозят», — рассказали URA.RU в «Миассмебели».

При том, что часть европейских производителей с рынка ушла, другая продолжает работать. Например, поставщики немецкой фурнитуры Hettich сохранили поставки. По оценкам специалистов, доля импорта на российском рынке до начала санкционного давления составляла 40%.

Из-за трудностей в «Миассмебели» удорожание конечного продукта с начала года оценили в 20%. Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков обратил внимание на снижение среднего чека покупки. Эксперт это связал со снижением покупательной способности потребителей.

«Люди стараются экономить, поэтому увеличивается запрос на комплексную меблировку, покупается сразу полный комплект мебели для квартиры, желательно у застройщика. Стоимость такого решения на 30-40% дешевле покупки в рознице», — сказал Шестаков.

Собеседники отмечают и неценовые способы стимулирования спроса. Среди таких в миасской компании назвали использование натуральных материалов в производстве и четкость в сроках поставки товара заказчику. Сегодня в мебельной промышленности идет процесс активного импортозамещения. Его стимулирует правительство РФ в условиях объявленных санкций ряда стран. Политика властей направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение доступности кредитных средств.

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