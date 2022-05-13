13 мая 2022

Очевидцы рассказали подробности крупного пожара в тюменском цехе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень
По словам очевидцев, внутри горящего здания были лакокрасочные материалы Фото:

В Тюмени в гараже на улице Чекистов произошел крупный пожар. Известно, что внутри горящего здания были лакокрасочные материалы. Об этом с места событий сообщил сотрудник URA.RU.

«Рядом хозяйственные постройки, контейнеры. Сюда приехал Журавлев Денис Анатольевич из начальства МЧС. Говорят, что внутри горящего здания были лакокрасочные материалы», — рассказал фотокорреспондент агентства.

В пресс-службе МЧС отметили, что пожар локализован. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее URA.RU писало, что очевидцы во время возгорания услышали взрывы. Также из-за пожара ограничили движение на участке дороги по улице Чекистов.

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В Тюмени в гараже на улице Чекистов произошел крупный пожар. Известно, что внутри горящего здания были лакокрасочные материалы. Об этом с места событий сообщил сотрудник URA.RU. «Рядом хозяйственные постройки, контейнеры. Сюда приехал Журавлев Денис Анатольевич из начальства МЧС. Говорят, что внутри горящего здания были лакокрасочные материалы», — рассказал фотокорреспондент агентства. В пресс-службе МЧС отметили, что пожар локализован. О погибших и пострадавших не сообщается. Ранее URA.RU писало, что очевидцы во время возгорания услышали взрывы. Также из-за пожара ограничили движение на участке дороги по улице Чекистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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