По словам очевидцев, внутри горящего здания были лакокрасочные материалы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в гараже на улице Чекистов произошел крупный пожар. Известно, что внутри горящего здания были лакокрасочные материалы. Об этом с места событий сообщил сотрудник URA.RU.

«Рядом хозяйственные постройки, контейнеры. Сюда приехал Журавлев Денис Анатольевич из начальства МЧС. Говорят, что внутри горящего здания были лакокрасочные материалы», — рассказал фотокорреспондент агентства.

В пресс-службе МЧС отметили, что пожар локализован. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее URA.RU писало, что очевидцы во время возгорания услышали взрывы. Также из-за пожара ограничили движение на участке дороги по улице Чекистов.