Промблок правительства ХМАО пополнился финансистом из Тюмени

Тюменский финансист из АПК Зорин назначен замом директора деппрома ХМАО
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В деппроме ХМАО назначен новый заместитель
В деппроме ХМАО назначен новый заместитель Фото:

Промблок правительства ХМАО пополнился финансистом из Тюмени. Бывший начальник управления областного департамента АПК Алексей Зорин переехал в Ханты-Мансийск и получил пост заместителя главы югорского департамента промышленности. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«В апреле из деппрома уволился Семен Наумов. Он курировал пищевую промышленность, сельское хозяйство, финансы и юристов. Сейчас именно этими вопросами займется в департаменте Зорин», — поделился собеседник агентства.

Информация о назначении Зорина опубликована на сайте департамента. «Директор департамента промышленности: Гамузов Виктор Владимирович. Заместитель директора: Зорин Алексей Владимирович», — указано в справочнике.

Зорин работал в департаменте АПК Тюменской области с нынешним вице-губернатором ХМАО Натальей Огородниковой, еще до ее назначения в Югру. Он вошел в кадровый резерв окружного правительства зимой 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова поделилась с депутатами окружной думы планами по воскрешению агромпрома из руин, в которые он превратился за 14 лет при экс-губернаторе Наталье Комаровой. В плачевном состоянии оказались оленеводы и фермеры, а субсидии на молоко и мясо не индексировались со времен первого главы региона Александра Филипенко.

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Промблок правительства ХМАО пополнился финансистом из Тюмени. Бывший начальник управления областного департамента АПК Алексей Зорин переехал в Ханты-Мансийск и получил пост заместителя главы югорского департамента промышленности. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «В апреле из деппрома уволился Семен Наумов. Он курировал пищевую промышленность, сельское хозяйство, финансы и юристов. Сейчас именно этими вопросами займется в департаменте Зорин», — поделился собеседник агентства. Информация о назначении Зорина опубликована на сайте департамента. «Директор департамента промышленности: Гамузов Виктор Владимирович. Заместитель директора: Зорин Алексей Владимирович», — указано в справочнике. Зорин работал в департаменте АПК Тюменской области с нынешним вице-губернатором ХМАО Натальей Огородниковой, еще до ее назначения в Югру. Он вошел в кадровый резерв окружного правительства зимой 2025 года. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова поделилась с депутатами окружной думы планами по воскрешению агромпрома из руин, в которые он превратился за 14 лет при экс-губернаторе Наталье Комаровой. В плачевном состоянии оказались оленеводы и фермеры, а субсидии на молоко и мясо не индексировались со времен первого главы региона Александра Филипенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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