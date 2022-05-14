14 мая 2022
13 мая 2022

Ко дню пионерии в ХМАО бесплатно покажут кино

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске бесплатно покажут кино ко дню пионерии Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) для жителей и гостей города организуют бесплатные просмотры советских фильмов, связанных с деятельностью пионеров. Об этом сообщается на сайте компании «Югорский кинопрокат».

«По случаю векового юбилея эпохи красных галстуков Югорский кинопрокат организует бесплатные показы для жителей и гостей Ханты-Мансийска», — говорится на сайте. 18 мая пройдет показ фильма «Сто дней после детства», 19 мая покажут детскую комедию «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», а 20 мая в прокате приключенческая картина «Тимур и его команда».

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО снимаются собственные фильмы. Также реализуется проект реалити-шоу «Тайга».

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) для жителей и гостей города организуют бесплатные просмотры советских фильмов, связанных с деятельностью пионеров. Об этом сообщается на сайте компании «Югорский кинопрокат». «По случаю векового юбилея эпохи красных галстуков Югорский кинопрокат организует бесплатные показы для жителей и гостей Ханты-Мансийска», — говорится на сайте. 18 мая пройдет показ фильма «Сто дней после детства», 19 мая покажут детскую комедию «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», а 20 мая в прокате приключенческая картина «Тимур и его команда». Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО снимаются собственные фильмы. Также реализуется проект реалити-шоу «Тайга».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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