Ко дню пионерии в ХМАО бесплатно покажут кино

В Ханты-Мансийске бесплатно покажут кино ко дню пионерии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) для жителей и гостей города организуют бесплатные просмотры советских фильмов, связанных с деятельностью пионеров. Об этом сообщается на сайте компании «Югорский кинопрокат».

«По случаю векового юбилея эпохи красных галстуков Югорский кинопрокат организует бесплатные показы для жителей и гостей Ханты-Мансийска», — говорится на сайте. 18 мая пройдет показ фильма «Сто дней после детства», 19 мая покажут детскую комедию «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», а 20 мая в прокате приключенческая картина «Тимур и его команда».

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО снимаются собственные фильмы. Также реализуется проект реалити-шоу «Тайга».