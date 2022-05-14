На дороге Нижний Тагил — Черноисточинск от автомобиля Nissan Terrano во время движения отсоединился прицеп с бревнами. Его отбросило на полосу встречного движения, где в это время ехала отечественная иномарка. Видео опубликовала «Интернет-газета Нижнего Тагила».
«Водитель Lada Vesta, который обогнал его за секунду до этого, родился в рубашке. Прицеп буквально пытался его догнать. Кстати, после этого он [водитель Nissan] перестал быстро ехать. И мне было страшно — останься он в моей полосе, не факт, что я успел бы затормозить. И не факт, что едущие за мной не врезались бы в меня», — поделился очевидец.
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На дороге Нижний Тагил — Черноисточинск от автомобиля Nissan Terrano во время движения отсоединился прицеп с бревнами. Его отбросило на полосу встречного движения, где в это время ехала отечественная иномарка. Видео опубликовала «Интернет-газета Нижнего Тагила». «Водитель Lada Vesta, который обогнал его за секунду до этого, родился в рубашке. Прицеп буквально пытался его догнать. Кстати, после этого он [водитель Nissan] перестал быстро ехать. И мне было страшно — останься он в моей полосе, не факт, что я успел бы затормозить. И не факт, что едущие за мной не врезались бы в меня», — поделился очевидец.