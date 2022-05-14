Челябинская компания заплатит 1,6 млн рублей за гибель ребенка

Девочка переходила пути, когда ее сбил поезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители девочки, которая погибла под колесами поезда в Чебаркуле (Челябинская область), отсудили у транспортной компании компенсацию морального вреда — 1,6 млн рублей. Ребенок переходил железнодорожные пути, когда его сбил грузовой состав.

«В марте 2021 года при переходе железнодорожных путей на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка. Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с железнодорожной компании компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен.

С предприятия транспорта взыскана компенсация в размере 1,6 млн рублей. Деньги получат мать и дедушка погибшей девочки.