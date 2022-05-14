14 мая 2022
13 мая 2022

Челябинская компания заплатит 1,6 млн рублей за гибель ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
Девочка переходила пути, когда ее сбил поезд Фото:

Родители девочки, которая погибла под колесами поезда в Чебаркуле (Челябинская область), отсудили у транспортной компании компенсацию морального вреда — 1,6 млн рублей. Ребенок переходил железнодорожные пути, когда его сбил грузовой состав.

«В марте 2021 года при переходе железнодорожных путей на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка. Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с железнодорожной компании компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен.

С предприятия транспорта взыскана компенсация в размере 1,6 млн рублей. Деньги получат мать и дедушка погибшей девочки.

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Родители девочки, которая погибла под колесами поезда в Чебаркуле (Челябинская область), отсудили у транспортной компании компенсацию морального вреда — 1,6 млн рублей. Ребенок переходил железнодорожные пути, когда его сбил грузовой состав. «В марте 2021 года при переходе железнодорожных путей на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка. Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с железнодорожной компании компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен. С предприятия транспорта взыскана компенсация в размере 1,6 млн рублей. Деньги получат мать и дедушка погибшей девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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