В Челябинской области возродят уникальное в стране производство

Южноуральский завод радиокерамики вновь вернулся к производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На Южноуральском заводе радиокерамики вновь начали производить керамические изделия, которые являются уникальными для России и используется во многих отраслях промышленности. С помощью инвесторов завод, который почти год носил статус банкрота, планируют развить производство продукции, которая сможет заменить зарубежную, сообщили URA.RU в министерстве промышленности Челябинской области.

«Фактически за последний месяц отработано 17 рабочих дней. За это время запущено производство двух типов керамики. Выпуск третьего планируется наладить до 10 июня. Мы уже закупили сырье, материалы, необходимые детали и узлы для оборудования, а также подписали 10 договоров на общую сумму 20 млн рублей, в том числе, по выполнению гособоронзаказа», — приводит слова генерального директора «ЮЗРК ГРУПП» Виталия Кобзева пресс-служба министерства.

На предприятии добавили, что до конца года получены заказы от 32 предприятий на сумму 146 млн рублей. Небольшой командой на заводе уже проделана работа по производству пробной партии готовой продукции.

Министр промышленности региона Павел Рыжий отметил, что штат завода будет увеличен уже к июлю этого года. Планируется трудоустроить почти 200 человек. Процесс дальнейшего восстановления завода, по словам главы министерства, находится на постоянном контроле ведомства.

В условиях усиленного санкционного давления отечественные предприятия были вынуждены подстраиваться под новые изменения. Им пришлось менять поставщиков, изучать новый для себя рынок, возрождать производства. Все это привело к тому, что многие российские производители заняли освободившиеся ниши и стали замещать ушедшие с рынка импортные товары.

Керамическая продукция Южноуральского завода является уникальной в стране Фото: Пресс-служба министерства промышленности Челябинской области

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