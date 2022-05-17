Сразу трех подростков разыскивают волонтеры вместе с полицией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают сразу трех пропавших подростков. Они потерялись в разных местах и в разное время, поэтому случаи пока не связывают друг с другом. Об этом сообщили URA.RU в организации «ЛегионСпас».

«Да, 14 мая в половину шестого вечера в городе потерялся 17-летний молодой человек, но он попадает в наши ориентировки регулярно. 16 мая из компьютерного клуба „Новый уровень“ около 15:00 ушел 14-летний подросток, его поиски также ведутся», — уточнили URA.RU в поисковом отряде.

Кроме того, позднее поступила информация о пропаже 14-летней девочки. К моменту публикации местонахождение трех подростков неизвестно.

Этот молодой человек регулярно фигурирует в сводках волонтеров Скрин с сайта «ЛегионСпас» во ВКонтакте

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