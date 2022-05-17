В Магнитогорске ищут трех пропавших детей. Скрины

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Сразу трех подростков разыскивают волонтеры вместе с полицией Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают сразу трех пропавших подростков. Они потерялись в разных местах и в разное время, поэтому случаи пока не связывают друг с другом. Об этом сообщили URA.RU в организации «ЛегионСпас».

«Да, 14 мая в половину шестого вечера в городе потерялся 17-летний молодой человек, но он попадает в наши ориентировки регулярно. 16 мая из компьютерного клуба „Новый уровень“ около 15:00 ушел 14-летний подросток, его поиски также ведутся», — уточнили URA.RU в поисковом отряде.

Кроме того, позднее поступила информация о пропаже 14-летней девочки. К моменту публикации местонахождение трех подростков неизвестно.

Этот молодой человек регулярно фигурирует в сводках волонтеров
Ребенка ищут больше суток

Информация о пропавшей девочке поступила недавно
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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают сразу трех пропавших подростков. Они потерялись в разных местах и в разное время, поэтому случаи пока не связывают друг с другом. Об этом сообщили URA.RU в организации «ЛегионСпас». «Да, 14 мая в половину шестого вечера в городе потерялся 17-летний молодой человек, но он попадает в наши ориентировки регулярно. 16 мая из компьютерного клуба „Новый уровень“ около 15:00 ушел 14-летний подросток, его поиски также ведутся», — уточнили URA.RU в поисковом отряде. Кроме того, позднее поступила информация о пропаже 14-летней девочки. К моменту публикации местонахождение трех подростков неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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