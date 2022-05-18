Евгения Морозова боролась с лучшими кондитерами страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кондитер из Снежинска (Челябинская область) Евгения Морозова стала победительницей финала шестого сезона популярного кулинарного поединка «Кондитер». Шоу с ее участием показали на канале «Пятница».

«Темой выпуска стал день рождения маленького мальчика. На кастинг все претенденты привезли торты, которые соответствовали бы этой теме. Евгения представила торт в виде морских глубин со съедобными элементами конструктора „Лего“», — сообщает паблик в «Одноклассниках» «Говорит Снежинск».

Жюри оценило задумку челябинского кондитера. Карамельный бисквит с копоте из зеленого яблока, муссом на основе английского соуса и кремом на миндальном пралине вызвал у ведущего Рената Агзамова гастрономический восторг и он отдал челябинке фартук для участия в суперфинале.

В суперфинал прошли четыре участника. Им поставили задачу за три часа создать мини-версию именинного торта для ребенка в тропическом стиле и с фигурками динозавров. По итогам кулинарной работы жюри сошлось во мнении, что торт Евгении визуально самый презентабельный, но судьи посчитали, что ее бисквит твердый и слишком плотный для победы в суперфинале.

Ранее жительница Аши Лариса Корьева испекла торт ко дню рождения Филиппа Киркорова с фигуркой певца в рамках шоу «Кондитер». Лариса так поразила короля российской эстрады своими умениями, что увидев ее кондитерское изделие, Киркоров запел.