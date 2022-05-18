18 мая 2022

Челябинский кондитер вышла в финал шоу на канале «Пятница». Фото

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Мастер класс французского шеф-кондитера Жерома Шосесса в кондитерской Бонбон. Челябинск, торт, приготовление торта
Евгения Морозова боролась с лучшими кондитерами страны Фото:

Кондитер из Снежинска (Челябинская область) Евгения Морозова стала победительницей финала шестого сезона популярного кулинарного поединка «Кондитер». Шоу с ее участием показали на канале «Пятница».

«Темой выпуска стал день рождения маленького мальчика. На кастинг все претенденты привезли торты, которые соответствовали бы этой теме. Евгения представила торт в виде морских глубин со съедобными элементами конструктора „Лего“», — сообщает паблик в «Одноклассниках» «Говорит Снежинск».

Жюри оценило задумку челябинского кондитера. Карамельный бисквит с копоте из зеленого яблока, муссом на основе английского соуса и кремом на миндальном пралине вызвал у ведущего Рената Агзамова гастрономический восторг и он отдал челябинке фартук для участия в суперфинале.

В суперфинал прошли четыре участника. Им поставили задачу за три часа создать мини-версию именинного торта для ребенка в тропическом стиле и с фигурками динозавров. По итогам кулинарной работы жюри сошлось во мнении, что торт Евгении визуально самый презентабельный, но судьи посчитали, что ее бисквит твердый и слишком плотный для победы в суперфинале.

Ранее жительница Аши Лариса Корьева испекла торт ко дню рождения Филиппа Киркорова с фигуркой певца в рамках шоу «Кондитер». Лариса так поразила короля российской эстрады своими умениями, что увидев ее кондитерское изделие, Киркоров запел.

Торт Евгений Морозовой в стиле Лего понравился жюри
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Кондитер из Снежинска (Челябинская область) Евгения Морозова стала победительницей финала шестого сезона популярного кулинарного поединка «Кондитер». Шоу с ее участием показали на канале «Пятница». «Темой выпуска стал день рождения маленького мальчика. На кастинг все претенденты привезли торты, которые соответствовали бы этой теме. Евгения представила торт в виде морских глубин со съедобными элементами конструктора „Лего“», — сообщает паблик в «Одноклассниках» «Говорит Снежинск». Жюри оценило задумку челябинского кондитера. Карамельный бисквит с копоте из зеленого яблока, муссом на основе английского соуса и кремом на миндальном пралине вызвал у ведущего Рената Агзамова гастрономический восторг и он отдал челябинке фартук для участия в суперфинале. В суперфинал прошли четыре участника. Им поставили задачу за три часа создать мини-версию именинного торта для ребенка в тропическом стиле и с фигурками динозавров. По итогам кулинарной работы жюри сошлось во мнении, что торт Евгении визуально самый презентабельный, но судьи посчитали, что ее бисквит твердый и слишком плотный для победы в суперфинале. Ранее жительница Аши Лариса Корьева испекла торт ко дню рождения Филиппа Киркорова с фигуркой певца в рамках шоу «Кондитер». Лариса так поразила короля российской эстрады своими умениями, что увидев ее кондитерское изделие, Киркоров запел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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