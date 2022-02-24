Киркоров начал петь, когда увидел торт челябинки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Аши (Челябинская область) Лариса Корьева испекла торт ко дню рождения Филиппа Киркорова с фигуркой певца. В рамках шоу «Кондитер», которое выходит на телеканале «Пятница», Лариса поразила короля российской эстрады своими кондитерскими умениями, и прошла в финал, а затем и в суперфинал проекта.

«Это было круто, бомбезно. Такого конечно размаха я не ожидала. Я осталась довольна», рассказала URA.RU Корьева.

Про свой торт, который она приготовила для Филиппа Киркорова женщина рассказала, что приготовила его из тех ингредиентов, которые нашла на кухне проекта. Однако, судья и ведущий шоу Ренат Агзамов похвалил торт. Бисквит, по мнению повара, был бесподобный.

Участие в кастинге шоу приняли кондитеры со всей России. Однако до съемок шестого сезона дошли всего 15 участников. В суперфинал прошли четыре лучших кондитера.

Участники должны были повторить из подручных материалов торт Рената Агзамова Скрин: YouTube канал «Телеканал ПЯТНИЦА»