С Андреем Паршуткиным простились в Березовском 18 мая (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Солдат из Березовского (Свердловская область) Андрей Паршуткин, геройски погибший во время спецоперации на Украине, мечтал создать семью, выучиться в военном училище и продолжить служить по контракту. Об этом и других подробностях жизни 24-летнего парня URA.RU рассказал его дядя, Вячеслав Слепнев.

«Андрей думал о карьерной службе, но прежде он мечтал создать семью. Летом собирался жениться на любимой девушке, потом хотел продолжать работать по контракту. До того, как попасть в Донецкую народную республику, он служил в 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане на границе с Афганистаном. Еще там ему офицеры предлагали поступить учиться в высшее военное заведение», — рассказал Вячеслав Слепнев.

По словам родственника, Андрей был энтузиастом и рвался служить в горячие точки. Его страстью с детства было оружие. «Он полностью знал все рода войск, все вооружение: стрелковое, мотопехотное, танки — ему все было интересно, он все знал досконально. Прочитал много литературы, собирал и разбирал оружие, следил за новинками в вооружении, которое выпускает Россия, и вообще за мировым оружием», — рассказал Слепнев.

В Березовский Андрей переехал уже подростком из Казахстана: парень рано потерял отца и мать. На Урале его воспитывали тетя и дядя. «Мы были ему как родители, не считали за приемного ребенка, жили семьей», — говорит Вячеслав Слепнев. Парень обладал фантастически высоким ростом — два метра 13 сантиметров, и профессионально занимался баскетболом. Молодой человек геройски погиб во время российской спецоперации на Украине. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Россия в конце февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.

Андрей (второй слева) был очень высокого роста Фото: семейный архив Андрея Паршуткина

Парень хотел продолжить служить по контракту Фото: семейный архив Андрея Паршуткина

До спецоперации Андрей служил в 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане Фото: семейный архив Андрея Паршуткина

Юноша был веселым и добрым Фото: семейный архив Андрея Паршуткина