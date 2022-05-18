Данные появились на 45 тысяч абонентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самыми популярными среди чиновников и депутатов Сургута ресторанами быстрого питания являются «Pinsa & Pizza» и «Бургер Кинг». Это следует из данных пиратской базы данных на россиян, которая пополнилась новой информацией. Сейчас там появились сведения из ГИБДД, СДЭК, «Авито» и о наличии счетов в ВТБ, что вызвало возмущение у тех, кто засветился в слитой базе.

«Мое мнение по этому поводу крайне негативное. Потому что есть неприкосновенность частной жизни. Нужно усиливать безопасность. Я не разбираюсь как технологически делаются эти сливы, но, думаю, компетентные органы разберутся», — поделился мнением с журналистом URA.RU один из депутатов, чьи личные данные попали в базу данных, потому попросивший об анонимности.

К слову, этот депутат за полгода потратил на доставку еды более 20 тысяч рублей, став одним из самых частых клиентов «Яндекс.Еды» в своем доме. Вместе с ним в опубликованную базу данных попали как его коллеги по думе, так и высокопоставленные сотрудники мэрии. Оказалось (после изучения более сотни записей о чиновниках), что самыми популярными ресторанами быстрого питания у сургутского истеблишмента являются «Pinsa & Pizza» и «Бургер Кинг».

В пресс-службе ВТБ URA.RU сообщили, что информация, о которой идет речь, не относится к персональным данным клиентов банка. В пиратской базе указаны только номера телефонов, которые оставляют пользователи, совершая переводы через Систему быстрых платежей. «Эти данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, поэтому угрозы безопасности их средств нет. Никаких утечек персональной информации, включая паспортные данные и номера карт, мы не фиксируем», — добавили в пресс-службе банка.

В «Авито» URA.RU пояснили, что информация с их сайта не являются утечкой. «Это обычный парсинг, процесс автоматического сбора публичных данных. Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены», — сообщили агентству в пресс-службе сервиса.

Ранее URA.RU сообщало о том, что были раскрыты данные любимых ресторанов чиновников и силовиков Тюмени. Согласно базе данных, в здание правительства Тюменской области чаще всего приезжала доставка из «Макдональдса».