В Миассе сорван аукцион на строительство нового микрорайона

20 мая 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В Миассе второй раз срываются важные торги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, сорваны торги на строительство нового микрорайона на «Шашлычной горке». Власти отказались заключать контракт с единственным участником аукциона. «Причиной решения администрации об отказе в допуске к участию в аукционе единственного изъявившего желание участника, который подал заявку на торги — миасского застройщика ООО „ФинПромСтрой“ явились несоответствие заявителя условиям объявленного аукциона. Пока строительство отложено на неопределенный срок», — сообщает издание «NewsMiass». На аукцион был выставлен земельный участок, расположенный в Миассе по улице Богдана Хмельницкого, в народе именуемый «Шашлычной горкой». Площадь участка — 47,59 гектар, начальная цена лота — 83,3 миллиона рублей. Планировалось, что на площади 190-400 тысяч квадратных метров построят новый микрорайон со школой, детским садом и другими объектами социального обслуживания, а также магазинами и иными коммерческими зданиями. Ранее не состоялся аукцион на комплексное развитие района на левом берегу реки Миасс. Строительство нового района, который местные жители даже предлагали назвать «Закомарье», отложено на неопределенный срок. На аукцион не заявился ни один участник.

В Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, сорваны торги на строительство нового микрорайона на «Шашлычной горке». Власти отказались заключать контракт с единственным участником аукциона. «Причиной решения администрации об отказе в допуске к участию в аукционе единственного изъявившего желание участника, который подал заявку на торги — миасского застройщика ООО „ФинПромСтрой“ явились несоответствие заявителя условиям объявленного аукциона. Пока строительство отложено на неопределенный срок», — сообщает издание «NewsMiass». На аукцион был выставлен земельный участок, расположенный в Миассе по улице Богдана Хмельницкого, в народе именуемый «Шашлычной горкой». Площадь участка — 47,59 гектар, начальная цена лота — 83,3 миллиона рублей. Планировалось, что на площади 190-400 тысяч квадратных метров построят новый микрорайон со школой, детским садом и другими объектами социального обслуживания, а также магазинами и иными коммерческими зданиями. Ранее не состоялся аукцион на комплексное развитие района на левом берегу реки Миасс. Строительство нового района, который местные жители даже предлагали назвать «Закомарье», отложено на неопределенный срок. На аукцион не заявился ни один участник.