Свердловские власти потратили 1,4 млрд из-за дефицита битума

Предприятие сможет покрыть потребность УрФО в битуме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области появится терминал, который покроет потребность Уральского федерального округа в битуме. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Мы рады, что это крупный инвестпроект реализован на территории Свердловской области. В создание терминала вложено 1,4 миллиарда рублей», — заявила исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. По ее словам, в регионе появятся дополнительно 21 рабочее место, а в дальнейшем штат будет расширен до 50 человек.

Также терминал позволит ежедневно принимать до двух тысяч тонн битумных материалов с автомобильного и железнодорожного транспорта. Объем единовременного хранения составит 53 тысячи тонн. Ранее в Свердловскую область битум привозили за две тысячи километров, так как в регионе нет своего нефтеперерабатывающего производства.

Также сообщается, что с 1 января 2023 года у собственника, как у участника приоритетного проекта, появится право заявить инвестиционный налоговый вычет и компенсировать часть вложений. Средства он сможет направить на свое дальнейшее развитие.