Свердловчане пожаловались на коричневую воду из-под крана. «На улице холод, нормально не помыться»

23 мая 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Из кранов в квартирах жителей Краснотурьинска течет ржавая вода (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Краснотурьинска (Свердловская область) пишут в соцсетях, что уже несколько дней в городе сложная ситуация с горячей водой — в каких-то домах ее нет вообще, а в каких-то есть, но желтая или ржавая. Одна из местных жительниц сообщила URA.RU подробности. «Почему после отключения горячая вода стала еще отвратительнее, чем была? Из крана вода течет, но полутеплую грязную вонючую жидкость нельзя назвать нормальной горячей водой! Сколько это еще будет продолжаться?», — пишет читательница. На улице в последние дни и так установилась холодная погода, а отопление отключили. Отсутствие возможности нормально помыться расстраивает, добавляет женщина. В группе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте» местные жители пишут, что тоже столкнулись с проблемой отсутствия нормальной горячей воды. «Рюмина 13, всегда шел кипяток, кран открывали, и уже горячая бежала. Сейчас бежит холодная и даже не нагревается. Чтобы помыться, нужно воду нагревать в кастрюле, либо пользоваться тем, что есть», — пишет Ксения Черная. «По улице Карпинского воды нет уже двое суток», — добавляет Мария Мамина. Пользователь Андрей Корд, отмечает, что на подъезде дома на Клубной, 13 висит объявление о ремонте сетей водоснабжения, а Ольга Юст пишет, что звонила в диспетчерскую и там ответили, что произошла серьезная авария. На сайте мэрии Краснотурьинска в официальной группе «ВКонтакте» 18 мая появилось сообщение, что в центральном, юго-восточном и Заречном районах отключат горячее водоснабжение для ежегодных гидравлических испытаний теплотрасс. Подача прекращена «до окончания работ». В городе 18 мая планово отключили горячее водоснабжение. 22 мая часть жителей так и не получили воду обратно Скрин из группы «Вечерний Краснотурьинск», vk.com Вода перед отключением водоснабжения Фото: читатель URA.RU Вода после того, как водоснабжение возобновилось Фото: читатель URA.RU

Жители Краснотурьинска (Свердловская область) пишут в соцсетях, что уже несколько дней в городе сложная ситуация с горячей водой — в каких-то домах ее нет вообще, а в каких-то есть, но желтая или ржавая. Одна из местных жительниц сообщила URA.RU подробности. «Почему после отключения горячая вода стала еще отвратительнее, чем была? Из крана вода течет, но полутеплую грязную вонючую жидкость нельзя назвать нормальной горячей водой! Сколько это еще будет продолжаться?», — пишет читательница. На улице в последние дни и так установилась холодная погода, а отопление отключили. Отсутствие возможности нормально помыться расстраивает, добавляет женщина. В группе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте» местные жители пишут, что тоже столкнулись с проблемой отсутствия нормальной горячей воды. «Рюмина 13, всегда шел кипяток, кран открывали, и уже горячая бежала. Сейчас бежит холодная и даже не нагревается. Чтобы помыться, нужно воду нагревать в кастрюле, либо пользоваться тем, что есть», — пишет Ксения Черная. «По улице Карпинского воды нет уже двое суток», — добавляет Мария Мамина. Пользователь Андрей Корд, отмечает, что на подъезде дома на Клубной, 13 висит объявление о ремонте сетей водоснабжения, а Ольга Юст пишет, что звонила в диспетчерскую и там ответили, что произошла серьезная авария. На сайте мэрии Краснотурьинска в официальной группе «ВКонтакте» 18 мая появилось сообщение, что в центральном, юго-восточном и Заречном районах отключат горячее водоснабжение для ежегодных гидравлических испытаний теплотрасс. Подача прекращена «до окончания работ».