Мэр из ХМАО взял на работу экс-журналиста URA.RU

23 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой (справа) взял на работу экс-журналиста URA.RU Антона Степыгина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу руководителем издания «Вестник» Сургутского района экс-журналиста URA.RU Антона Степыгина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе муниципалитета. «Назначение подписано главой Сургутского района Андреем Трубецким. Степыгин приступил к работе с 23 мая», — уточнили в пресс-службе районной администрации. Там также добавили, что этим кадровым решением они усиливают информационный блок. Еженедельная газета «Вестник Сургутского района» выходит с 1990 году, это муниципальное предприятие полностью подконтрольно местным властям. Как заявил URA.RU сам Степыгин, в его планах реорганизовать издание. «Принято считать, что печатные СМИ умирают. Но в Сургутском районе газета „Вестник“ была и будет для многих жителей ключевым источником информации. При этом у газеты есть собственный сайт, который будет функционировать как отдельное информационное агентство. Я планирую изменить подход и к наполнению аккаунтов издания в социальных сетях, и сделать, в целом, „Вестник“ более удобным и интересным для читателей», — добавил Степыгин. Помимо URA.RU, медиаменеджер несколько лет проработал редактором в телекомпании «СургутИнформ-ТВ», а также в пресс-службе сургутской ГРЭС-1. Ранее URA.RU сообщало о регулярных кадровых ротациях в пиар-блоке администрации Сургутского района. Сейчас управлением общественных связей и информационной политики руководит Дмитрий Аверкин, прибывший в Сургут из Астрахани.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу руководителем издания «Вестник» Сургутского района экс-журналиста URA.RU Антона Степыгина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе муниципалитета. «Назначение подписано главой Сургутского района Андреем Трубецким. Степыгин приступил к работе с 23 мая», — уточнили в пресс-службе районной администрации. Там также добавили, что этим кадровым решением они усиливают информационный блок. Еженедельная газета «Вестник Сургутского района» выходит с 1990 году, это муниципальное предприятие полностью подконтрольно местным властям. Как заявил URA.RU сам Степыгин, в его планах реорганизовать издание. «Принято считать, что печатные СМИ умирают. Но в Сургутском районе газета „Вестник“ была и будет для многих жителей ключевым источником информации. При этом у газеты есть собственный сайт, который будет функционировать как отдельное информационное агентство. Я планирую изменить подход и к наполнению аккаунтов издания в социальных сетях, и сделать, в целом, „Вестник“ более удобным и интересным для читателей», — добавил Степыгин. Помимо URA.RU, медиаменеджер несколько лет проработал редактором в телекомпании «СургутИнформ-ТВ», а также в пресс-службе сургутской ГРЭС-1. Ранее URA.RU сообщало о регулярных кадровых ротациях в пиар-блоке администрации Сургутского района. Сейчас управлением общественных связей и информационной политики руководит Дмитрий Аверкин, прибывший в Сургут из Астрахани.