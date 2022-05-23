Члены родовой общины «Доброе знамение» из Тавды Свердловской области уверены, что газ, вода и электричество должны предоставляться россиянам бесплатно. Староста Екатерина Стренина рассказала URA.RU, что направила в соответствующие структуры уведомление, что не будет платить ни копейки за содержание своего жилища (имеется в распоряжении редакции). Вместо подписи на документе красуется красный отпечаток пальца, напоминающий кровь.
«Идет обнищание народа, идет геноцид. Кто-то должен встать на защиту! Все эти блага принадлежат нам, народу, а чиновники — наши служащие, они нам все должны давать», — высказала мнение Екатерина Стренина.
62-летняя женщина пояснила, что уведомление с протестом направила во все организации, которые обслуживают ее квартиру в доме № 3-В на улице Линейная. Такие же письма поступили в администрацию Тавды и в службу судебных приставов.
«Для комфортного нашего взаимодействия в одном пространстве в духе доброй воли, мирного решения любых вопросов и оказания услуг должностные лица и служащие обязаны беспрекословно исполнять нашу волю. Все финансовые претензии к нашим родам объявлены вне кона, вне силы!», — говорится в заявлении старосты. В конце документа вместо подписи стоит отпечаток пальца, вымазанного в краске красного цвета, похожей на кровь. «Это помада», — уверила Стренина.
В управляющей организации «Водотеплосети», обслуживающей дом старосты, агентству пояснили, что квартира Стрениной муниципальная и находится в соцнайме. Кроме женщины в ней прописаны еще два мужчины. «За 17 месяцев за жилище не платится ни копейки, накопилось 12 тысяч долгов. И это только по нам, а за коммунальные услуги — водоотведение, отопление, твердые бытовые услуги — там отдельные договоры, по ним тоже долги», — пояснил директор УК Валерий Зейналов.
Он добавил, что квартира больше года как отключена от электроэнергии. Управляющая организация намерена через суд взыскать со Стрениной долги.
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Члены родовой общины «Доброе знамение» из Тавды Свердловской области уверены, что газ, вода и электричество должны предоставляться россиянам бесплатно. Староста Екатерина Стренина рассказала URA.RU, что направила в соответствующие структуры уведомление, что не будет платить ни копейки за содержание своего жилища (имеется в распоряжении редакции). Вместо подписи на документе красуется красный отпечаток пальца, напоминающий кровь. «Идет обнищание народа, идет геноцид. Кто-то должен встать на защиту! Все эти блага принадлежат нам, народу, а чиновники — наши служащие, они нам все должны давать», — высказала мнение Екатерина Стренина. 62-летняя женщина пояснила, что уведомление с протестом направила во все организации, которые обслуживают ее квартиру в доме № 3-В на улице Линейная. Такие же письма поступили в администрацию Тавды и в службу судебных приставов. «Для комфортного нашего взаимодействия в одном пространстве в духе доброй воли, мирного решения любых вопросов и оказания услуг должностные лица и служащие обязаны беспрекословно исполнять нашу волю. Все финансовые претензии к нашим родам объявлены вне кона, вне силы!», — говорится в заявлении старосты. В конце документа вместо подписи стоит отпечаток пальца, вымазанного в краске красного цвета, похожей на кровь. «Это помада», — уверила Стренина. В управляющей организации «Водотеплосети», обслуживающей дом старосты, агентству пояснили, что квартира Стрениной муниципальная и находится в соцнайме. Кроме женщины в ней прописаны еще два мужчины. «За 17 месяцев за жилище не платится ни копейки, накопилось 12 тысяч долгов. И это только по нам, а за коммунальные услуги — водоотведение, отопление, твердые бытовые услуги — там отдельные договоры, по ним тоже долги», — пояснил директор УК Валерий Зейналов. Он добавил, что квартира больше года как отключена от электроэнергии. Управляющая организация намерена через суд взыскать со Стрениной долги.