Свердловчанка «кровью» написала отказ платить за свет и газ. «Это все принадлежит народу»

24 мая 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Староста уверила, что подпись-отпечаток оставлен не кровью, а помадой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены родовой общины «Доброе знамение» из Тавды Свердловской области уверены, что газ, вода и электричество должны предоставляться россиянам бесплатно. Староста Екатерина Стренина рассказала URA.RU, что направила в соответствующие структуры уведомление, что не будет платить ни копейки за содержание своего жилища (имеется в распоряжении редакции). Вместо подписи на документе красуется красный отпечаток пальца, напоминающий кровь. «Идет обнищание народа, идет геноцид. Кто-то должен встать на защиту! Все эти блага принадлежат нам, народу, а чиновники — наши служащие, они нам все должны давать», — высказала мнение Екатерина Стренина. 62-летняя женщина пояснила, что уведомление с протестом направила во все организации, которые обслуживают ее квартиру в доме № 3-В на улице Линейная. Такие же письма поступили в администрацию Тавды и в службу судебных приставов. «Для комфортного нашего взаимодействия в одном пространстве в духе доброй воли, мирного решения любых вопросов и оказания услуг должностные лица и служащие обязаны беспрекословно исполнять нашу волю. Все финансовые претензии к нашим родам объявлены вне кона, вне силы!», — говорится в заявлении старосты. В конце документа вместо подписи стоит отпечаток пальца, вымазанного в краске красного цвета, похожей на кровь. «Это помада», — уверила Стренина. В управляющей организации «Водотеплосети», обслуживающей дом старосты, агентству пояснили, что квартира Стрениной муниципальная и находится в соцнайме. Кроме женщины в ней прописаны еще два мужчины. «За 17 месяцев за жилище не платится ни копейки, накопилось 12 тысяч долгов. И это только по нам, а за коммунальные услуги — водоотведение, отопление, твердые бытовые услуги — там отдельные договоры, по ним тоже долги», — пояснил директор УК Валерий Зейналов. Он добавил, что квартира больше года как отключена от электроэнергии. Управляющая организация намерена через суд взыскать со Стрениной долги.

Члены родовой общины «Доброе знамение» из Тавды Свердловской области уверены, что газ, вода и электричество должны предоставляться россиянам бесплатно. Староста Екатерина Стренина рассказала URA.RU, что направила в соответствующие структуры уведомление, что не будет платить ни копейки за содержание своего жилища (имеется в распоряжении редакции). Вместо подписи на документе красуется красный отпечаток пальца, напоминающий кровь. «Идет обнищание народа, идет геноцид. Кто-то должен встать на защиту! Все эти блага принадлежат нам, народу, а чиновники — наши служащие, они нам все должны давать», — высказала мнение Екатерина Стренина. 62-летняя женщина пояснила, что уведомление с протестом направила во все организации, которые обслуживают ее квартиру в доме № 3-В на улице Линейная. Такие же письма поступили в администрацию Тавды и в службу судебных приставов. «Для комфортного нашего взаимодействия в одном пространстве в духе доброй воли, мирного решения любых вопросов и оказания услуг должностные лица и служащие обязаны беспрекословно исполнять нашу волю. Все финансовые претензии к нашим родам объявлены вне кона, вне силы!», — говорится в заявлении старосты. В конце документа вместо подписи стоит отпечаток пальца, вымазанного в краске красного цвета, похожей на кровь. «Это помада», — уверила Стренина. В управляющей организации «Водотеплосети», обслуживающей дом старосты, агентству пояснили, что квартира Стрениной муниципальная и находится в соцнайме. Кроме женщины в ней прописаны еще два мужчины. «За 17 месяцев за жилище не платится ни копейки, накопилось 12 тысяч долгов. И это только по нам, а за коммунальные услуги — водоотведение, отопление, твердые бытовые услуги — там отдельные договоры, по ним тоже долги», — пояснил директор УК Валерий Зейналов. Он добавил, что квартира больше года как отключена от электроэнергии. Управляющая организация намерена через суд взыскать со Стрениной долги.