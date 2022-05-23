В ХМАО цены на фрукты и овощи выросли почти на 25%. Причина

24 мая 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Свою роль сыграли плохой прошлогодний урожай и санкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Югре стоимость фруктов и овощей по сравнению с апрелем прошлого года выросла практически на 25%. Среди причин: иностранные санкции и низкий урожай. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный Банк России. «Более раннее, чем обычно, исчерпание запасов отечественных овощей (картофеля, моркови, свеклы) на фоне невысокого урожая прошлого года отразилось в увеличении годовых темпов прироста цен», — говорится в сообщении ведомства. Свою роль в повышении стоимости импортных фруктов сыграли и перебои в поставках из-за санкций против России. Особенно это отразилось на стоимости груш, яблок и цитрусовых. Санкции иностранные государства начали вводить после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Вскоре россияне стали жаловаться на рост цен на многие товары, причем в ряде случаев ФАС нашла нарушения законодательства, наказав тех, кто необоснованно решил воспользоваться ситуацией. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались губернатору на дорогие сосиски и хлеб. По их словам, продукты местного производства продаются дороже товаров, привезенных из других регионов.

В Югре стоимость фруктов и овощей по сравнению с апрелем прошлого года выросла практически на 25%. Среди причин: иностранные санкции и низкий урожай. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный Банк России. «Более раннее, чем обычно, исчерпание запасов отечественных овощей (картофеля, моркови, свеклы) на фоне невысокого урожая прошлого года отразилось в увеличении годовых темпов прироста цен», — говорится в сообщении ведомства. Свою роль в повышении стоимости импортных фруктов сыграли и перебои в поставках из-за санкций против России. Особенно это отразилось на стоимости груш, яблок и цитрусовых. Санкции иностранные государства начали вводить после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Вскоре россияне стали жаловаться на рост цен на многие товары, причем в ряде случаев ФАС нашла нарушения законодательства, наказав тех, кто необоснованно решил воспользоваться ситуацией. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались губернатору на дорогие сосиски и хлеб. По их словам, продукты местного производства продаются дороже товаров, привезенных из других регионов.