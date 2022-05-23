23 мая 2022
22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

В ХМАО цены на фрукты и овощи выросли почти на 25%. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
Свою роль сыграли плохой прошлогодний урожай и санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Югре стоимость фруктов и овощей по сравнению с апрелем прошлого года выросла практически на 25%. Среди причин: иностранные санкции и низкий урожай. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный Банк России.

«Более раннее, чем обычно, исчерпание запасов отечественных овощей (картофеля, моркови, свеклы) на фоне невысокого урожая прошлого года отразилось в увеличении годовых темпов прироста цен», — говорится в сообщении ведомства. Свою роль в повышении стоимости импортных фруктов сыграли и перебои в поставках из-за санкций против России. Особенно это отразилось на стоимости груш, яблок и цитрусовых.

Санкции иностранные государства начали вводить после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Вскоре россияне стали жаловаться на рост цен на многие товары, причем в ряде случаев ФАС нашла нарушения законодательства, наказав тех, кто необоснованно решил воспользоваться ситуацией.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались губернатору на дорогие сосиски и хлеб. По их словам, продукты местного производства продаются дороже товаров, привезенных из других регионов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
В Югре стоимость фруктов и овощей по сравнению с апрелем прошлого года выросла практически на 25%. Среди причин: иностранные санкции и низкий урожай. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный Банк России. «Более раннее, чем обычно, исчерпание запасов отечественных овощей (картофеля, моркови, свеклы) на фоне невысокого урожая прошлого года отразилось в увеличении годовых темпов прироста цен», — говорится в сообщении ведомства. Свою роль в повышении стоимости импортных фруктов сыграли и перебои в поставках из-за санкций против России. Особенно это отразилось на стоимости груш, яблок и цитрусовых. Санкции иностранные государства начали вводить после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Вскоре россияне стали жаловаться на рост цен на многие товары, причем в ряде случаев ФАС нашла нарушения законодательства, наказав тех, кто необоснованно решил воспользоваться ситуацией. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались губернатору на дорогие сосиски и хлеб. По их словам, продукты местного производства продаются дороже товаров, привезенных из других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...