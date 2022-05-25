Решение Мишустина спасло жителей ХМАО от проблем с дорогами

26 мая 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Без спецтехники и запчастей к ней дорожники не останутся Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение председателя правительства России Михаила Мишустина о параллельном импорте позволит дорожникам ХМАО обновить к новому сезону строительную технику, а также закупить комплектующие к ней, что спасет жителей от разбитых дорог. О том, что подрядчики госкомпании «Северавтодор» могут закупить спецтехнику без согласия правообладателей, URA.RU рассказал заместитель главного инженера госкомпании Евгений Лебедев. «Жизнь заставит прорабатывать варианты. Сами мы как госкомпания закупки осуществляем через торги, а вот наши поставщики ищут пути, выстраивают логистику и ищут варианты. Пытаются по-разному, кто-то через Казахстан везет, кто-то еще как-то», — рассказал Лебедев В этом году проблем с запчастями дорожники не ждут. Необходимые запчасти и техника для ремонта дорог куплена еще в прошлом году. Дефицит мог бы наступить в следующем году, но решение Мишустина, который разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей, по сути спасает жителей от проблем с дорогами. «Пока вот такого критичного [дефицита] у нас не происходит. Да и многие поставщики запаслись. Все это [дефицит запчастей] может накрыть нас чуть попозже», — уточнил Лебедев. Ранее URA.RU сообщало, что весной этого года российское правительство легализовало параллельный импорт зарубежных товаров. Принятые меры предполагают ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Данное решение было принято после того, как страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в знак несогласия с проведением спецоперации на Украине. Решение правительства о возможности параллельного импорта, по сути, свело на нет санкционную политику недружественных стран.

Решение председателя правительства России Михаила Мишустина о параллельном импорте позволит дорожникам ХМАО обновить к новому сезону строительную технику, а также закупить комплектующие к ней, что спасет жителей от разбитых дорог. О том, что подрядчики госкомпании «Северавтодор» могут закупить спецтехнику без согласия правообладателей, URA.RU рассказал заместитель главного инженера госкомпании Евгений Лебедев. «Жизнь заставит прорабатывать варианты. Сами мы как госкомпания закупки осуществляем через торги, а вот наши поставщики ищут пути, выстраивают логистику и ищут варианты. Пытаются по-разному, кто-то через Казахстан везет, кто-то еще как-то», — рассказал Лебедев В этом году проблем с запчастями дорожники не ждут. Необходимые запчасти и техника для ремонта дорог куплена еще в прошлом году. Дефицит мог бы наступить в следующем году, но решение Мишустина, который разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей, по сути спасает жителей от проблем с дорогами. «Пока вот такого критичного [дефицита] у нас не происходит. Да и многие поставщики запаслись. Все это [дефицит запчастей] может накрыть нас чуть попозже», — уточнил Лебедев. Ранее URA.RU сообщало, что весной этого года российское правительство легализовало параллельный импорт зарубежных товаров. Принятые меры предполагают ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Данное решение было принято после того, как страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в знак несогласия с проведением спецоперации на Украине. Решение правительства о возможности параллельного импорта, по сути, свело на нет санкционную политику недружественных стран.