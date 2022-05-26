В Перми после шумной вечеринки нашли труп под окнами многоэтажки

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
По факту гибели женщины проводится проверка Фото:

В Перми во дворе многоэтажного дома найдено тело женщины, погибшей после падения с высоты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в среду утром в микрорайоне Краснова. «От падения женщина скончалась на месте. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве.

Местные жители в социальных сетях отмечают, что накануне трагедии в одной из квартир этого дома проходила вечеринка, люди употребляли алкогольные напитки, вели себя шумно, ссорились.

Ранее URA.RU сообщало о ребенке, выпавшем из окна 5-го этажа. От полученных травм ребенок скончался.

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В Перми во дворе многоэтажного дома найдено тело женщины, погибшей после падения с высоты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ. Трагедия произошла в среду утром в микрорайоне Краснова. «От падения женщина скончалась на месте. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве. Местные жители в социальных сетях отмечают, что накануне трагедии в одной из квартир этого дома проходила вечеринка, люди употребляли алкогольные напитки, вели себя шумно, ссорились. Ранее URA.RU сообщало о ребенке, выпавшем из окна 5-го этажа. От полученных травм ребенок скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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