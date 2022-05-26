Челябинский завод стал выпускать рули для автопарка президента РФ

Миасский завод может нарастить объем производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) освоили выпуск стойки стабилизатора для руля бронированного автомобиля Aurus. Машина класса люкс для президента РФ и первых лиц государства требует особого подхода к прочности материалов, сообщили URA.RU в компании «Трек».

«Разрабатывали стойку для премиум автомобиля в течение года. Aurus бронированный, поэтому из-за нагрузки выполняем поковку вместо сварки. Усилить пришлось пальцы, вкладыш, корпус», — поделился с URA.RU заместитель директора по техническому развитию завода «Трек» Валерий Перепечаев.

Для машины президентского парка стойку усилили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксплуатационный ресурс стоек для проекта «Кортеж» превысил гарантийный и составил 162 тыс. км. В изготовлении для широкого использования применяют полимер со стеклонаполнением, что снижает стоимость в сравнении со стальным аналогом в три раза.

Предприятие производит 500 стоек в год, но производственные мощности позволяют делать до пяти тысяч. Эти изделия в других модификациях применимы для многих моделей отечественных и ряда иностранных автомобилей.

Производство компании «Трек» соответствует принципам программы импортозамещения. Эту программу российское правительство объявило в качестве способа минимизировать эффект экономических санкций. Теперь власти прикладывают усилия, чтобы разработанные мероприятия помогли отечественной экономике преодолеть трудности и выйти к показателям роста.

Бренд автомобилей Aurus (проект «Кортеж») состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника, их разработали для первых лиц государства. Стоимость машин начинается от 10 млн рублей. Аналогичной маркой машин Aurus Senat пользуется президент России Владимир Путин.