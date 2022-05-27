27 мая 2022

Челябинец продает Терминатора за 1,5 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, рука, технопарк, магнитогорск, андроидная техника, робот
Робота в натуральную величину и в одежде доставят покупателям через 3-5 недель Фото:

Житель Челябинска предлагает свои услуги по доставке полноразмерной фигуры Terminator T-800. Стоимость статуи составляет 1,5 миллиона рублей. Об этом указано в объявлении на популярном сайте.

«Предзаказ премиум-фигуры в Натуральную величину Sideshow Terminator T-800. Эндоскелет, 1:1 полный размер, реквизит», — говорит автор объявления Ильи на сайте «Авито».

Челябинец добавляет, что для предзаказа ему необходимо перевести предоплату в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей. Тогда он доставит товар куда угодно и получит остаток суммы. Фигуру Терминатора заказчик сможет получить уже через 3-5 недель. Все риски автор объявления берет на себя.

Кроме Терминатора у него же можно приобрести светильники в виде головы робота. Среди других объявлений найден Халк в натуральную величину четыре метра (стоимостью три миллиона рублей), Женщина-кошка, Железный человек, Майк и Салли из Корпорации монстров и другие коллекционные модели.

Ранее на этом же сайте можно было купить за пять миллионов рублей все автографы хоккейной команды «Трактор». Они были сделаны звездами клуба на сторублевой купюре.

Купить себе домашнего Терминатора можно по сходной цене.
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Житель Челябинска предлагает свои услуги по доставке полноразмерной фигуры Terminator T-800. Стоимость статуи составляет 1,5 миллиона рублей. Об этом указано в объявлении на популярном сайте. «Предзаказ премиум-фигуры в Натуральную величину Sideshow Terminator T-800. Эндоскелет, 1:1 полный размер, реквизит», — говорит автор объявления Ильи на сайте «Авито». Челябинец добавляет, что для предзаказа ему необходимо перевести предоплату в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей. Тогда он доставит товар куда угодно и получит остаток суммы. Фигуру Терминатора заказчик сможет получить уже через 3-5 недель. Все риски автор объявления берет на себя. Кроме Терминатора у него же можно приобрести светильники в виде головы робота. Среди других объявлений найден Халк в натуральную величину четыре метра (стоимостью три миллиона рублей), Женщина-кошка, Железный человек, Майк и Салли из Корпорации монстров и другие коллекционные модели. Ранее на этом же сайте можно было купить за пять миллионов рублей все автографы хоккейной команды «Трактор». Они были сделаны звездами клуба на сторублевой купюре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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