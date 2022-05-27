Робота в натуральную величину и в одежде доставят покупателям через 3-5 недель Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинска предлагает свои услуги по доставке полноразмерной фигуры Terminator T-800. Стоимость статуи составляет 1,5 миллиона рублей. Об этом указано в объявлении на популярном сайте.

«Предзаказ премиум-фигуры в Натуральную величину Sideshow Terminator T-800. Эндоскелет, 1:1 полный размер, реквизит», — говорит автор объявления Ильи на сайте «Авито».

Челябинец добавляет, что для предзаказа ему необходимо перевести предоплату в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей. Тогда он доставит товар куда угодно и получит остаток суммы. Фигуру Терминатора заказчик сможет получить уже через 3-5 недель. Все риски автор объявления берет на себя.

Кроме Терминатора у него же можно приобрести светильники в виде головы робота. Среди других объявлений найден Халк в натуральную величину четыре метра (стоимостью три миллиона рублей), Женщина-кошка, Железный человек, Майк и Салли из Корпорации монстров и другие коллекционные модели.

Ранее на этом же сайте можно было купить за пять миллионов рублей все автографы хоккейной команды «Трактор». Они были сделаны звездами клуба на сторублевой купюре.