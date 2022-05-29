Челябинская область вошла в число пожароопасных регионов

Большинство лесных пожаров возникает по вине человека Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область вошла в перечень регионов, где в первые два месяца лета ожидается сложная обстановка с лесными пожарами. С 1 января 2022 года ответственность за лесные пожары несут персонально губернаторы.

«По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям Авиалесоохраны, июнь—июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии», — сообщил «Известиям» Глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По его сведениям, большинство лесных пожаров в этом сезоне начались с ландшафтных. В ближайшее время штрафы за поджигание травы для физических лиц вырастут до 30 тысяч рублей. С начала года выявлено больше 1,9 тысяч случаев нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах.

Особый противопожарный режим вводился на территории Челябинской области с 30 апреля. В это время населению запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.