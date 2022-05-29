Пермякам назвали профессии, где работают меньше 8 часов в день

30 мая 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Почти половина (44%) сотрудников научной сферы работает по 8 часов в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки, занятые в сфере науки, образования, закупок и рекламы, работают меньше всего. От 8 до 9% сотрудников этих отраслей работают меньше шести часов в день, рассказали URA.RU аналитики компании HeadHunter. «Максимально коротким рабочим днем могут похвастать 9% представителей сферы „Наука, образование“ и по 8% — из сфер „Закупки“ и „Маркетинг, реклама“», — сообщается в исследовании. 44% сотрудников научной отрасли и 42% маркетологов и бухгалтеров работают в среднем по 8 часов в день. Больше всех в регионе работают медсестры (55% заявили, что работают больше 10 часов в день) и работники гостиничной сферы (50% работают больше 10 часов). От 8 до 10 часов в день трудятся 57% юристов и 64% руководителей. У большинства жителей региона (42%) рабочий день длится 8-10 часов, у четверти (24%) — больше 10 часов, у 32% — 8 часов и у 3% — меньше 6 часов. Молодежь 18-24 лет чаще перерабатывает (29%), а соискатели старше 35 лет — реже (18%).

Пермяки, занятые в сфере науки, образования, закупок и рекламы, работают меньше всего. От 8 до 9% сотрудников этих отраслей работают меньше шести часов в день, рассказали URA.RU аналитики компании HeadHunter. «Максимально коротким рабочим днем могут похвастать 9% представителей сферы „Наука, образование“ и по 8% — из сфер „Закупки“ и „Маркетинг, реклама“», — сообщается в исследовании. 44% сотрудников научной отрасли и 42% маркетологов и бухгалтеров работают в среднем по 8 часов в день. Больше всех в регионе работают медсестры (55% заявили, что работают больше 10 часов в день) и работники гостиничной сферы (50% работают больше 10 часов). От 8 до 10 часов в день трудятся 57% юристов и 64% руководителей. У большинства жителей региона (42%) рабочий день длится 8-10 часов, у четверти (24%) — больше 10 часов, у 32% — 8 часов и у 3% — меньше 6 часов. Молодежь 18-24 лет чаще перерабатывает (29%), а соискатели старше 35 лет — реже (18%).