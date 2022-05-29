Мэр Челябинска поручила главам искать заброшенные стройки

По словам мэра Челябинска Натальи Котовой, несмотря на работу число заброшенных строений не убавляется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы районов Челябинска должны вовремя находить недостроенные строительные объекты, и направлять запросы правообладателям для их ограждения, закрытия, либо продолжения строительства. Такое поручение 30 мая озвучила мэр города Наталя Котова в ходе аппаратного совещания.

«Понятно, что комитет по управлению имуществом ведет эту работу, но ваша задача вовремя находить заброшенные строительные объекты. Организовывать эти запросы можете сами, без комитета по управлению имуществом, с целью найти правообладателя для того, чтобы они их [объекты] либо огородили, закрыли, либо продолжили работу по строительству таких объектов», — обратилась к главам районов Котова.

Глава города добавила, что для того, чтобы снизить количество потенциально опасных объектов, нужно принимать меры. По словам Котовой, несмотря на проделанную работу число заброшенных зданий в городе не убавляется.

Ранее мэр Челябинска заявила, что заброшенные здания, гаражи и пустыри в центре города могут изъять у собственников и перепродать на аукционе. По словам Котовой, это сможет повлиять на сокращение числа заброшенных строительств в городе. Всего в городе выявлено 56 недостроенных зданий. По десяти из них ведется процедура оценки, вскоре здания будут выставлены на аукционы.