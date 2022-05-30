30 мая 2022

Из Перми в Стамбул пытались незаконно вывезти ценности XIX века

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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, зона таможенного контроля, таможенники, таможенник, сотрудник таможни
Ценности обнаружили на таможенном контроле при проверке багажа Фото:

Пассажирка международного авиарейса пыталась незаконно вывезти из Перми в Стамбул икону, крест и Евангелие. Все предметы не были задекларированы, сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

«В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса „Пермь — Стамбул“ сотрудник Пермской таможни обнаружил в багаже гражданки России металлическую складную икону, металлический крест и книгу „Святое Евангелие“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По заключению эксперта, икона, крест, и книга изготовлены во второй половине XIX века, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию при вывозе за границу. За нарушение закона в отношении нарушителя возбуждены административные дела.

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Пассажирка международного авиарейса пыталась незаконно вывезти из Перми в Стамбул икону, крест и Евангелие. Все предметы не были задекларированы, сообщили в пресс-службе Пермской таможни. «В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса „Пермь — Стамбул“ сотрудник Пермской таможни обнаружил в багаже гражданки России металлическую складную икону, металлический крест и книгу „Святое Евангелие“», — сообщили в пресс-службе ведомства. По заключению эксперта, икона, крест, и книга изготовлены во второй половине XIX века, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию при вывозе за границу. За нарушение закона в отношении нарушителя возбуждены административные дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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