Из Перми в Стамбул пытались незаконно вывезти ценности XIX века

Пассажирка международного авиарейса пыталась незаконно вывезти из Перми в Стамбул икону, крест и Евангелие. Все предметы не были задекларированы, сообщили в пресс-службе Пермской таможни.
«В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса „Пермь — Стамбул“ сотрудник Пермской таможни обнаружил в багаже гражданки России металлическую складную икону, металлический крест и книгу „Святое Евангелие“», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По заключению эксперта, икона, крест, и книга изготовлены во второй половине XIX века, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию при вывозе за границу. За нарушение закона в отношении нарушителя возбуждены административные дела.
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Пассажирка международного авиарейса пыталась незаконно вывезти из Перми в Стамбул икону, крест и Евангелие. Все предметы не были задекларированы, сообщили в пресс-службе Пермской таможни. «В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса „Пермь — Стамбул“ сотрудник Пермской таможни обнаружил в багаже гражданки России металлическую складную икону, металлический крест и книгу „Святое Евангелие“», — сообщили в пресс-службе ведомства. По заключению эксперта, икона, крест, и книга изготовлены во второй половине XIX века, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию при вывозе за границу. За нарушение закона в отношении нарушителя возбуждены административные дела.