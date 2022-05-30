30 мая 2022

Вице-мэр Магнитогорска ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход в администрацию Магнитогорска. Челябинская область, дверь, входная группа
30 мая стал последним рабочим днем Ильи Рассохи в мэрии Магнитогорска Фото:

Заместитель главы Магнитогорска (Челябинская область) по социальным вопросам Илья Рассоха ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.

«Он покинул пост 30 мая. Другими сведениями на данную минуту не располагаем», — сообщили в пресс-службе Магнитогорска.

URA.RU отправило запрос в мэрию о подробностях отставки, но на момент подготовки информации ответа не получило. Как сообщает городское издание «Верстов.инфо», заниматься социальными вопросами в статусе заместителя градоначальника Рассоха начал в марте 2019 года. До этого момента он работал на разных должностях в мэрии города, начав карьеру муниципального служащего в 2010 году с должности ведущего специалиста правового управления.

Обновлено 12:26:

В администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что заместитель главы города Илья Рассоха покинул свой пост по собственному желанию. С сегодняшнего дня обязанности вице-мэра исполняет Наталья Сафонова.

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Заместитель главы Магнитогорска (Челябинская область) по социальным вопросам Илья Рассоха ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города. «Он покинул пост 30 мая. Другими сведениями на данную минуту не располагаем», — сообщили в пресс-службе Магнитогорска. URA.RU отправило запрос в мэрию о подробностях отставки, но на момент подготовки информации ответа не получило. Как сообщает городское издание «Верстов.инфо», заниматься социальными вопросами в статусе заместителя градоначальника Рассоха начал в марте 2019 года. До этого момента он работал на разных должностях в мэрии города, начав карьеру муниципального служащего в 2010 году с должности ведущего специалиста правового управления. Обновлено 12:26: В администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что заместитель главы города Илья Рассоха покинул свой пост по собственному желанию. С сегодняшнего дня обязанности вице-мэра исполняет Наталья Сафонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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