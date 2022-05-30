Вице-мэр Магнитогорска ушел в отставку

30 мая стал последним рабочим днем Ильи Рассохи в мэрии Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель главы Магнитогорска (Челябинская область) по социальным вопросам Илья Рассоха ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.

«Он покинул пост 30 мая. Другими сведениями на данную минуту не располагаем», — сообщили в пресс-службе Магнитогорска.

URA.RU отправило запрос в мэрию о подробностях отставки, но на момент подготовки информации ответа не получило. Как сообщает городское издание «Верстов.инфо», заниматься социальными вопросами в статусе заместителя градоначальника Рассоха начал в марте 2019 года. До этого момента он работал на разных должностях в мэрии города, начав карьеру муниципального служащего в 2010 году с должности ведущего специалиста правового управления.

Обновлено 12:26:

В администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что заместитель главы города Илья Рассоха покинул свой пост по собственному желанию. С сегодняшнего дня обязанности вице-мэра исполняет Наталья Сафонова.