В ХМАО выбрали нового спикера думы, проявившего лояльность к мэру

Новым спикером думы Югорска стала директор школы Евгения Комиссаренко Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты думы Югорска выбрали себе нового председателя — им стала директор школы №6 Евгения Комиссаренко. Она публично заявила о поддержке курса нового главы города Алексея Харлова. Трансляция заседания шла на youtube-канале представительного органа власти.

У народных избранников для голосования было две кандидатуры — помимо Комиссаренко на роль спикера думы претендовала еще и Марина Кулик. Но директор школы презентовала себя перед коллегами более ярко и эмоционально. «Мы живем в новой политической реальности. Она не закончится ни завтра, ни послезавтра. Сегодня как никогда важна эффективная работа власти, в том числе органов местного самоуправления. А сохранение стабильности возможно, если переходить от слов к делу», -заявила Комиссаренко во время выступления. А также добавила, что поддерживает нового главу Югорска Алексея Харлова в его первых шагах в кресле мэра.

Кулик, в свою очередь, от выступления отказалась. В итоге, большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Комиссаренко. Ее поддержало 11 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что прежним председателем думы Югорска был нынешний глава города. Поэтому после выборов мэра в мае, эта позиция оказалась вакантной.