Спор вокруг «ЛГБТ-скандала» продолжает набирать обороты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Ксения Собчак «своим грязным языком причинила зло нашей стране» и задался вопросом, что вообще она делает в России. Такое заявление он сделал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE», где обсуждал ЛГБТ-скандал в Екатеринбурге и свердловского губернатора Евгения Куйвашева, вставшего на защиту директора лицея.

«На одной стороне оказались патриоты, православные люди, а на другой — Куйвашев с Собчак. Испугавшийся патриот, который сбежал, а теперь вернулся — гражданка Собчак. Который вообще неясно, что делает в нашей стране после всего того зла, которое она причинила своим грязным языком. Она нашла человека, с которым полностью разделяет подход — это Куйвашев», — заявил Владимир Соловьев.

Он отметил, что кроме Ксении Собчак, свердловского губернатора поддержали Ельцин Центр и Русская служба Би-би-си. Ранее возмущение ведущего вызвал танец учащихся лицея № 12 в Екатеринбурге. Соловьев назвал его «развратным танцем ЛГБТ» и намекнул, что это последствие пропаганды Ельцин Центра. История вызвала резонанс, и директор лицея Любовь Кулева попала под увольнение.

На защиту Кулевой встали родители, организовавшие митинг и сбор подписей, а также свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что глупый танец не сможет перечеркнуть заслуги уважаемого педагога. В свою очередь за школьников и уже за Куйвашева вступилась телеведущая Ксения Собчак.

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