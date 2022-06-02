02 июня 2022

«Хор Турецкого» бесплатно выступит на площадях городов ХМАО

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Хор Турецкого. Магнитогорск, хор турецкого
«Хор Турецкого» выступят в Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске Фото:

Арт-группа «Хор Турецкого» выступит на центральных площадях ХМАО с концертами ко Дню России. Вход свободный, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» концертно-театральный центр «Югра-Классик».

«Ко Дню России — подарок для югорчан! Концерты „Песни России“ первой в мире арт-группы „Хор Турецкого“ состоятся с 11 по 13 июня на центральных площадях городов», — пишет пресс-служба центра «Югра-Классик».

«Хор Турецкого» представит программу «Песни России». Коллектив исполнит песни: «С чего начинается Родина», «Надежда», «Мгновения» и другие.

Выступления музыкантов пройдут в трех городах округа: 11 июня в Нижневартовске, 12 июня в Нефтеюганске, 13 июня в Ханты-Мансийске. Все концерты начинаются в 18 часов.

Ранее URA.RU рассказало о выступлении группы «Город 312» на музыкальном фестивале в Нижневартовске. Также фестиваль «Самотлорские ночи» будет закрывать победитель проекта «Фабрика Звезд-6» Дмитрий Колдун.

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Арт-группа «Хор Турецкого» выступит на центральных площадях ХМАО с концертами ко Дню России. Вход свободный, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» концертно-театральный центр «Югра-Классик». «Ко Дню России — подарок для югорчан! Концерты „Песни России“ первой в мире арт-группы „Хор Турецкого“ состоятся с 11 по 13 июня на центральных площадях городов», — пишет пресс-служба центра «Югра-Классик». «Хор Турецкого» представит программу «Песни России». Коллектив исполнит песни: «С чего начинается Родина», «Надежда», «Мгновения» и другие. Выступления музыкантов пройдут в трех городах округа: 11 июня в Нижневартовске, 12 июня в Нефтеюганске, 13 июня в Ханты-Мансийске. Все концерты начинаются в 18 часов. Ранее URA.RU рассказало о выступлении группы «Город 312» на музыкальном фестивале в Нижневартовске. Также фестиваль «Самотлорские ночи» будет закрывать победитель проекта «Фабрика Звезд-6» Дмитрий Колдун.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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