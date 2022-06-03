Свердловская полиция продолжит охоту на мигрантов

03 июня 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

Полиция в Екатеринбурге проверила 121 иностранца Фото: Кондрат Александров © URA.RU Полиция Свердловской области продолжит совершать рейды на мигрантов после участившихся криминальных историй с участием иностранных граждан. Об этом журналисту URA.RU заявил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Второго июня тщательным проверкам подверглись объекты торговли и иные места концентрации иностранных граждан. Это был не первый и далеко не последний рейд. С учетом того, что иностранные граждане стали часто быть участниками различных криминальных историй, подобные профилактические акции полиция будет проводить на регулярной основе во всех муниципальных образования», — рассказал Горелых. Полицейские провели облаву на мигрантов в Ленинском районе и микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Проверкам подверглись 121 иностранный гражданин, 30 из которых находились на территории региона с нарушением режима пребывания. Горелых заявил, что полиция выявила шестерых иностранцев, работавших без трудового патента. Ранее URA.RU сообщало о группе южан, которая толпой избила екатеринбуржца. Также агентство сообщало о рейдах на мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полиция Свердловской области продолжит совершать рейды на мигрантов после участившихся криминальных историй с участием иностранных граждан. Об этом журналисту URA.RU заявил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Второго июня тщательным проверкам подверглись объекты торговли и иные места концентрации иностранных граждан. Это был не первый и далеко не последний рейд. С учетом того, что иностранные граждане стали часто быть участниками различных криминальных историй, подобные профилактические акции полиция будет проводить на регулярной основе во всех муниципальных образования», — рассказал Горелых. Полицейские провели облаву на мигрантов в Ленинском районе и микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Проверкам подверглись 121 иностранный гражданин, 30 из которых находились на территории региона с нарушением режима пребывания. Горелых заявил, что полиция выявила шестерых иностранцев, работавших без трудового патента. Ранее URA.RU сообщало о группе южан, которая толпой избила екатеринбуржца. Также агентство сообщало о рейдах на мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области.