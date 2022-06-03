Пермский сенатор обвинил Euronews в работе на НАТО

04 июня 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Сенатор Климов рассказал. на кого работает Euronews Фото: Сергей Русанов © URA.RU Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов выразил мнение, что телеканал Euronews не является объективным, и что СМИ работает на НАТО. Об этом сенатор заявил 3 июня во время комментария о санкциях к российским телеканалам. «Моя позиция — Euronews давно перестал быть объективным источником информации. И очевидно совершенно работал даже не на ЕС, а на НАТО», — отметил Климов в беседе с РИА «Новости». Сенатор уверен, что уход европейского телеканала из российского эфира не заслуживает сожалений. При этом политик полагает, что не нужно предлагать ответных мер к телеканалу Euronews или другим после введенных санкций к российскому ТВ. Ранее сообщалось, что введенные ЕС санкции коснулись вещания телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный в европейских странах. URA.RU сообщало, что Климов также высказался о Болонской системе образования. Другой пермский сенатор, Алексей Пушков, прокомментировал публикацию Билла Гейтса. Политик полагает, что тот замалчивает страны, в которых производят вирусы. Евросоюз вводит санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Предполагается частичный запрет на импорт российской нефти и отключение некоторых банков от платежной системы SWIFT, среди которых есть и Сбербанк. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции направлены на «отмену России». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов выразил мнение, что телеканал Euronews не является объективным, и что СМИ работает на НАТО. Об этом сенатор заявил 3 июня во время комментария о санкциях к российским телеканалам. «Моя позиция — Euronews давно перестал быть объективным источником информации. И очевидно совершенно работал даже не на ЕС, а на НАТО», — отметил Климов в беседе с РИА «Новости». Сенатор уверен, что уход европейского телеканала из российского эфира не заслуживает сожалений. При этом политик полагает, что не нужно предлагать ответных мер к телеканалу Euronews или другим после введенных санкций к российскому ТВ. Ранее сообщалось, что введенные ЕС санкции коснулись вещания телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный в европейских странах. URA.RU сообщало, что Климов также высказался о Болонской системе образования. Другой пермский сенатор, Алексей Пушков, прокомментировал публикацию Билла Гейтса. Политик полагает, что тот замалчивает страны, в которых производят вирусы. Евросоюз вводит санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Предполагается частичный запрет на импорт российской нефти и отключение некоторых банков от платежной системы SWIFT, среди которых есть и Сбербанк. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции направлены на «отмену России».