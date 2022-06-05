113 миллиардов за год заработали челябинские предприятия

06 июня 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

За год челябинские предприятия стали финансово благополучнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Финансовое состояние предприятий Челябинской области по итогам первого квартала 2022 года составило 113,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В сравнении с аналогичным периодом 2021 года финансовое состояние увеличилось на 17,6%. Также стало больше прибыльных предприятий — рост почти 70%», — приводит информацию пресс-служба губернатора области со ссылкой на данные Челябинскстата. Из них следует, что сальдированный финрезультат организаций Челябинской области прибавил 78 миллиардов рублей. Это на 1% больше аналогичного периода прошлого года. 31 мая губернатор Алексей Текслер выступил перед депутатами заксобрания региона. Для организаций-концессионеров установили нулевую налоговую ставку в отношении имущества по соответствующим соглашениям. Срок «налоговых каникул» продлили до 1 января 2025 года. Также вступили в силу другие новации, которые призваны повысить деловую активность в Челябинской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Финансовое состояние предприятий Челябинской области по итогам первого квартала 2022 года составило 113,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В сравнении с аналогичным периодом 2021 года финансовое состояние увеличилось на 17,6%. Также стало больше прибыльных предприятий — рост почти 70%», — приводит информацию пресс-служба губернатора области со ссылкой на данные Челябинскстата. Из них следует, что сальдированный финрезультат организаций Челябинской области прибавил 78 миллиардов рублей. Это на 1% больше аналогичного периода прошлого года. 31 мая губернатор Алексей Текслер выступил перед депутатами заксобрания региона. Для организаций-концессионеров установили нулевую налоговую ставку в отношении имущества по соответствующим соглашениям. Срок «налоговых каникул» продлили до 1 января 2025 года. Также вступили в силу другие новации, которые призваны повысить деловую активность в Челябинской области.