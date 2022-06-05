05 июня 2022
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113 миллиардов за год заработали челябинские предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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За год челябинские предприятия стали финансово благополучнее Фото:

Финансовое состояние предприятий Челябинской области по итогам первого квартала 2022 года составило 113,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В сравнении с аналогичным периодом 2021 года финансовое состояние увеличилось на 17,6%. Также стало больше прибыльных предприятий — рост почти 70%», — приводит информацию пресс-служба губернатора области со ссылкой на данные Челябинскстата.

Из них следует, что сальдированный финрезультат организаций Челябинской области прибавил 78 миллиардов рублей. Это на 1% больше аналогичного периода прошлого года.

31 мая губернатор Алексей Текслер выступил перед депутатами заксобрания региона. Для организаций-концессионеров установили нулевую налоговую ставку в отношении имущества по соответствующим соглашениям. Срок «налоговых каникул» продлили до 1 января 2025 года. Также вступили в силу другие новации, которые призваны повысить деловую активность в Челябинской области.

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Финансовое состояние предприятий Челябинской области по итогам первого квартала 2022 года составило 113,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В сравнении с аналогичным периодом 2021 года финансовое состояние увеличилось на 17,6%. Также стало больше прибыльных предприятий — рост почти 70%», — приводит информацию пресс-служба губернатора области со ссылкой на данные Челябинскстата. Из них следует, что сальдированный финрезультат организаций Челябинской области прибавил 78 миллиардов рублей. Это на 1% больше аналогичного периода прошлого года. 31 мая губернатор Алексей Текслер выступил перед депутатами заксобрания региона. Для организаций-концессионеров установили нулевую налоговую ставку в отношении имущества по соответствующим соглашениям. Срок «налоговых каникул» продлили до 1 января 2025 года. Также вступили в силу другие новации, которые призваны повысить деловую активность в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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