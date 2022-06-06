Свердловский силовик, устроивший смертельное ДТП, избежал колонии

Силовику не стали назначать реальное лишение свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замначальника по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД Кушвы (Свердловская область) подполковник Максим Иванцов получил три года условного лишения свободы за ДТП, в котором смертельные травмы получила пенсионерка Надежда Боярских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кушвинского городского суда.

«[Максиму Иванцову] назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года», — сообщили в суде. Иванцову назначен испытательный срок в два года. Кроме этого, силовик должен выплатить по полмиллиона рублей детям погибшей пенсионерки: двум сыновьям и дочери.

ДТП с участием силовика Иванцова произошло 18 ноября 2019 года. Мужчина увидел пенсионерку в темноте, только когда она была в метре от него, и не успел затормозить.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогу нескольких экспертиз было установлено, что Иванцов ехал с превышением скорости, но следователи отказывались возбуждать уголовное дело. «Проверка по факту данного ДТП продолжается. Для установления всех обстоятельств произошедшего и дачи объективной правовой оценки назначена дополнительная судебная криминалистическая (автотехническая) экспертиза», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского управления СКР в 2020 году.