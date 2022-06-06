06 июня 2022

Пропавший челябинский инженер Росгвардии покончил с собой. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Мужчина покончил с собой Фото:

Следственные органы Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти инженера войск национальной гвардии, которого считали пропавшим без вести. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мужчина, который был вольнонаемным сотрудником ВНГ, пропал 3 июня, уехав на своем автомобиле, и его родные обратились в полицию. В результате его тело с признаками самоубийства нашли на следующий день в заброшенном садовом домике в СНТ „Зимник“ около трассы М-5», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР области информацию о смерти 32-летнего мужчины пока не комментируют. В пресс-службу Управления войск национальной гвардии по Челябинской области направлен запрос.

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Следственные органы Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти инженера войск национальной гвардии, которого считали пропавшим без вести. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина, который был вольнонаемным сотрудником ВНГ, пропал 3 июня, уехав на своем автомобиле, и его родные обратились в полицию. В результате его тело с признаками самоубийства нашли на следующий день в заброшенном садовом домике в СНТ „Зимник“ около трассы М-5», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР области информацию о смерти 32-летнего мужчины пока не комментируют. В пресс-службу Управления войск национальной гвардии по Челябинской области направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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