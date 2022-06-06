Следственные органы Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти инженера войск национальной гвардии, которого считали пропавшим без вести. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Мужчина, который был вольнонаемным сотрудником ВНГ, пропал 3 июня, уехав на своем автомобиле, и его родные обратились в полицию. В результате его тело с признаками самоубийства нашли на следующий день в заброшенном садовом домике в СНТ „Зимник“ около трассы М-5», — рассказал источник.
В пресс-службе СУ СКР области информацию о смерти 32-летнего мужчины пока не комментируют. В пресс-службу Управления войск национальной гвардии по Челябинской области направлен запрос.
Следственные органы Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти инженера войск национальной гвардии, которого считали пропавшим без вести. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина, который был вольнонаемным сотрудником ВНГ, пропал 3 июня, уехав на своем автомобиле, и его родные обратились в полицию. В результате его тело с признаками самоубийства нашли на следующий день в заброшенном садовом домике в СНТ „Зимник“ около трассы М-5», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР области информацию о смерти 32-летнего мужчины пока не комментируют. В пресс-службу Управления войск национальной гвардии по Челябинской области направлен запрос.