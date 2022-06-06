Отдыху на озерах в праздники челябинцы предпочли Абхазию

Турбазы на челябинских озерах снизили популярность в рейтинге предпочтений туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ближайшие выходные с 11 по 13 июня турагентства Челябинска отметили снижение спроса на местные турбазы на озерах в пользу Абхазии. Участники рынка сообщили URA.RU, что кратковременный отдых на черноморском побережье выбирают челябинцы среднего возраста и старше.

«В 2022 году заметили странную тенденцию: у нас вообще не покупают туры на длинные выходные 12 июня. По практике прошлых лет, в это время должен быть шквал звонков, но его нет», — рассказала URA.RU директор по развитию группы компаний «СТТ» Мария Кучеренко.

При этом на турбазе озера Курочкино заявили, что бронирования идут активно. Администратор объекта объем спроса на размещение оценила на уровне прошлого года. Она отметила, что туристы бронируют номера напрямую, не прибегая к услугам турагентств.

Представители турбизнеса предположили, что спрос на бюджетный отдых сократился. Стали реже интересоваться автобусными турами в Астану, Казань и путевками в близлежащие санатории.

«Наши клиенты снизили в разы бронирование челябинских баз отдыха, отчасти переориентировавшись на Абхазию. На праздники 12 июня туры туда бронируют в основном туристы в возрасте от 40 лет. При этом стоимость поездки в республику лишь на 20% ниже аналогичной в отелях Сочи, зато там спокойней и природа богаче», — рассказала директор агентства «Sunmar-Челябинск» Эльвира Сайфутдинова.

Для летнего отдыха популярным направлением в 2022 году стал Дагестан. Уровень сервиса там представители турагентств аналогичным отдыху в Крыму. Преимущество региона — в его разнообразной экскурсионной программе.

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