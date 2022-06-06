Гостиницы Пермского края переполнены из-за фестивалей

Забронировать номер на июнь — задача непростая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за проведения фестиваля «Небесная ярмарка» в городе Кунгур Пермского края закончились места в гостиницах. На проблему обратил внимание фотокорреспондент URA.RU, который планировал освещать ход мероприятия. Похожая проблема наблюдается и в краевой столице — десятки фестивалей разного уровня привлекают как пермяков, так и гостей из других регионов.

«К сожалению, свободных мест на 25 июня — 2 июля нет. Они закончились еще в феврале, а некоторые гости еще раньше бронировали», — рассказали корреспонденту URA.RU в кунгурской гостинице «Ирень». И такая ситуация практически во всех отелях Кунгура. При этом, номера закончились как в крупных гостиницах, так и в небольших хостелах. Альтернатива у гостей есть — это два палаточных лагеря. Как сообщили организаторы, количество мест под открытым воздухом неограниченно. Правда палатку необходимо брать с собой — в прокат ее не взять.

Пермские СМИ сообщают, что гостиницы переполнены и в краевой столице. «Такая ситуация сложилась из-за одновременного проведения сразу нескольких крупных мероприятий в июне — это касается Дня города, Дягилевского фестиваля, КВНа, а также фестиваля Владимира Спивакова», — пишет «РБК-Пермь». В этот период заполняемость отелей повышается более чем в два раза. Однако после окончания всех мероприятий пермские гостиницы вновь будут заполнены на стандартные 40%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми планируют строительство новой четырехзвездной гостиницы. Отель по адресу ул. Окулова, 4 реконструируют из здания казарм бывшего военного института.

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