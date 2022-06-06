06 июня 2022

Пермский край готовится к новому урагану

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в мкрн Светлом, последствия урагана
МЧС просит жителей быть осторожнее Фото:

Ночью 8 июня на территории Прикамья сохранится дождливая погода с сильным ветром до 25 метров в секунду. ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте просит жителей быть осторожнее.

«Днем 7 июня и ночью 8 июня местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

В результате последствий урагана 7 июня без электричества остались порядка 50 населенных пунктов в 10 муниципалитетах. Это Чердынский, Ильинский, Лысьвенский, Березниковский, Оханский, Верещагинский, Краснокамский, Очерский, Березовский, Нытвенский округа.

Без света находятся порядка двух тысяч домов, где проживают 5,7 тысяч человек, а также одна школа. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в результате урагана было повалено 14 деревьев в разных районах города.

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Ночью 8 июня на территории Прикамья сохранится дождливая погода с сильным ветром до 25 метров в секунду. ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте просит жителей быть осторожнее. «Днем 7 июня и ночью 8 июня местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении. В результате последствий урагана 7 июня без электричества остались порядка 50 населенных пунктов в 10 муниципалитетах. Это Чердынский, Ильинский, Лысьвенский, Березниковский, Оханский, Верещагинский, Краснокамский, Очерский, Березовский, Нытвенский округа. Без света находятся порядка двух тысяч домов, где проживают 5,7 тысяч человек, а также одна школа. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в результате урагана было повалено 14 деревьев в разных районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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