Пермский край готовится к новому урагану

МЧС просит жителей быть осторожнее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ночью 8 июня на территории Прикамья сохранится дождливая погода с сильным ветром до 25 метров в секунду. ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте просит жителей быть осторожнее.

«Днем 7 июня и ночью 8 июня местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

В результате последствий урагана 7 июня без электричества остались порядка 50 населенных пунктов в 10 муниципалитетах. Это Чердынский, Ильинский, Лысьвенский, Березниковский, Оханский, Верещагинский, Краснокамский, Очерский, Березовский, Нытвенский округа.

Без света находятся порядка двух тысяч домов, где проживают 5,7 тысяч человек, а также одна школа. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в результате урагана было повалено 14 деревьев в разных районах города.