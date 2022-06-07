Пермячку дважды поймали пьяной за рулем

Женщина повторно села пьяная за руль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чернушке (Пермский край) в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Автоледи повторно водила машину в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю.

Сотрудники ДПС остановили 48-летнюю автоледи для проверки документов, но заметили у нее признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что женщина выпила перед тем, как села за руль. «Установлено, что ранее автоледи привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе.

В отношении пермячки возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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