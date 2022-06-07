07 июня 2022

Пермячку дважды поймали пьяной за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина повторно села пьяная за руль Фото:

В Чернушке (Пермский край) в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Автоледи повторно водила машину в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю.

Сотрудники ДПС остановили 48-летнюю автоледи для проверки документов, но заметили у нее признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что женщина выпила перед тем, как села за руль. «Установлено, что ранее автоледи привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе.

В отношении пермячки возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало о мини-заводе по производству наркотиков в Перми. Двое мужчин изготавливали мефедрон в санузле квартиры.

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В Чернушке (Пермский край) в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Автоледи повторно водила машину в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю. Сотрудники ДПС остановили 48-летнюю автоледи для проверки документов, но заметили у нее признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что женщина выпила перед тем, как села за руль. «Установлено, что ранее автоледи привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало о мини-заводе по производству наркотиков в Перми. Двое мужчин изготавливали мефедрон в санузле квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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