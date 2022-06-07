В Пермь приедут звезды ММА

08 июня 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Российской боец сразится с бразильцем Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 1 июля состоится самое масштабное бойцовское событие этого лета — URAL FC. В столицу края приедут известные бойцы MMA из 12 стран. Один из самых ожидаемых боев — между знаменитым «бразильским танком» Фабио Мальдонадо и россиянином, бойцом «Fedor team» Кириллом Сидельниковым. «Думаю, Кирилл переведет в партер и выиграет техническим нокаутом. Фабио при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», — сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Бразилец в боксе с 15 лет. Он вел бои с Федором Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Кори Андерсоном и многими другими. В любительской карьере — 40 побед, 27 нокаутом и 5 поражений. У Кирилла — большое количество титулов по боевому самбо. Свою профессиональную карьеру он начинал в японской RIZIN FF, в России выступал в Fight Nights Global, M-1 Challenge, Affliction. В прошлом году его бой с Рэбом Трусдэйлом на турнире Bellator в Москве окончился нокаутом. Мероприятие состоится 1 июля 2022 года на площадке «УДС Молот» при поддержке Союза ММА России. Генеральные партнеры URAL FC — компании «Уралхим» и «Уралкалий». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми 1 июля состоится самое масштабное бойцовское событие этого лета — URAL FC. В столицу края приедут известные бойцы MMA из 12 стран. Один из самых ожидаемых боев — между знаменитым «бразильским танком» Фабио Мальдонадо и россиянином, бойцом «Fedor team» Кириллом Сидельниковым. «Думаю, Кирилл переведет в партер и выиграет техническим нокаутом. Фабио при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», — сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Бразилец в боксе с 15 лет. Он вел бои с Федором Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Кори Андерсоном и многими другими. В любительской карьере — 40 побед, 27 нокаутом и 5 поражений. У Кирилла — большое количество титулов по боевому самбо. Свою профессиональную карьеру он начинал в японской RIZIN FF, в России выступал в Fight Nights Global, M-1 Challenge, Affliction. В прошлом году его бой с Рэбом Трусдэйлом на турнире Bellator в Москве окончился нокаутом. Мероприятие состоится 1 июля 2022 года на площадке «УДС Молот» при поддержке Союза ММА России. Генеральные партнеры URAL FC — компании «Уралхим» и «Уралкалий».