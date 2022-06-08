В Microsoft заявили о сокращении деятельности в России

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Microsoft приостановила в России продажи новых продуктов и услуг еще в начале марта Фото:

Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. Об этом со ссылкой на сообщение корпорации пишет Bloomberg.

«Мы приняли решение о значительном сокращении наших операций в России. Причина — изменения в области экономического развития и оценки нашего бизнеса», — передает агентство заявление Microsoft. По словам представителя компании, сокращение коснется более 400 сотрудников, но в корпорации готовы оказать им поддержку.

Microsoft приостановила в России продажи новых продуктов и услуг в начале марта, после начала спецоперации РФ на Украине. Накануне о прекращении работы в России заявила компания IBM.

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Microsoft объявила о значительном сокращении своей деятельности в России. Об этом со ссылкой на сообщение корпорации пишет Bloomberg. «Мы приняли решение о значительном сокращении наших операций в России. Причина — изменения в области экономического развития и оценки нашего бизнеса», — передает агентство заявление Microsoft. По словам представителя компании, сокращение коснется более 400 сотрудников, но в корпорации готовы оказать им поддержку. Microsoft приостановила в России продажи новых продуктов и услуг в начале марта, после начала спецоперации РФ на Украине. Накануне о прекращении работы в России заявила компания IBM.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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