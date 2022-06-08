Крупный пожар на складе в Екатеринбурге тушат 14 машин. Видео

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Пожар. Челябинск, дым, пожар
В Екатеринбурге загорелся склад площадью 50 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге загорелся цех с бытовыми помещениями на территории промзоны в микрорайоне Уктус. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В тушении пожара участвуют 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 20:44 спасателям поступило сообщение о возгорании ангара на улице Самолетной. Спустя 16 минут пожар удалось локализовать. Спасатели сообщили, что в промзоне загорелся ангар с бытовыми помещениями площадью 50 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. К месту возгорания прибыла съемочная группа журналистов, на которую напал владелец банного комплекса.

Пожар в промзоне в Екатеринбурге
Фото:

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В Екатеринбурге загорелся цех с бытовыми помещениями на территории промзоны в микрорайоне Уктус. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В тушении пожара участвуют 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 20:44 спасателям поступило сообщение о возгорании ангара на улице Самолетной. Спустя 16 минут пожар удалось локализовать. Спасатели сообщили, что в промзоне загорелся ангар с бытовыми помещениями площадью 50 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. К месту возгорания прибыла съемочная группа журналистов, на которую напал владелец банного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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