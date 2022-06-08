Крупный пожар на складе в Екатеринбурге тушат 14 машин. Видео

08 июня 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелся склад площадью 50 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге загорелся цех с бытовыми помещениями на территории промзоны в микрорайоне Уктус. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В тушении пожара участвуют 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 20:44 спасателям поступило сообщение о возгорании ангара на улице Самолетной. Спустя 16 минут пожар удалось локализовать. Спасатели сообщили, что в промзоне загорелся ангар с бытовыми помещениями площадью 50 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. К месту возгорания прибыла съемочная группа журналистов, на которую напал владелец банного комплекса. Пожар в промзоне в Екатеринбурге Фото: URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге загорелся цех с бытовыми помещениями на территории промзоны в микрорайоне Уктус. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В тушении пожара участвуют 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 20:44 спасателям поступило сообщение о возгорании ангара на улице Самолетной. Спустя 16 минут пожар удалось локализовать. Спасатели сообщили, что в промзоне загорелся ангар с бытовыми помещениями площадью 50 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. К месту возгорания прибыла съемочная группа журналистов, на которую напал владелец банного комплекса.