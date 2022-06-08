В Екатеринбурге загорелся цех с бытовыми помещениями на территории промзоны в микрорайоне Уктус. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В тушении пожара участвуют 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В 20:44 спасателям поступило сообщение о возгорании ангара на улице Самолетной. Спустя 16 минут пожар удалось локализовать. Спасатели сообщили, что в промзоне загорелся ангар с бытовыми помещениями площадью 50 квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. К месту возгорания прибыла съемочная группа журналистов, на которую напал владелец банного комплекса.
В Екатеринбурге загорелся цех с бытовыми помещениями на территории промзоны в микрорайоне Уктус. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В тушении пожара участвуют 14 единиц техники и 38 человек личного состава. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 20:44 спасателям поступило сообщение о возгорании ангара на улице Самолетной. Спустя 16 минут пожар удалось локализовать. Спасатели сообщили, что в промзоне загорелся ангар с бытовыми помещениями площадью 50 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. К месту возгорания прибыла съемочная группа журналистов, на которую напал владелец банного комплекса.