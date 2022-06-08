08 июня 2022

В Челябинской области перехватили Nike, Adidas и Puma на 70 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Через границу Казахстана с Челябинской область «псевдобренды» пытались доставить в Екатеринбург (фото из архива) Фото:

Более 11 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе под брендами Nike, Adidas, Puma и Samsung перехватили на границе Челябинской области с начала 2022 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Отправляли товары организации, зарегистрированные в Кыргызстане и Казахстане. Адресовались грузы фирмам, зарегистрированным в Екатеринбурге. По оценке правообладателей, предотвращенный ущерб составляет 69 млн рублей», — пояснил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал.

В «брендовом» контрафакте было более 6 тысяч единиц продукции с товарным знаком Nike, около трех тысяч единиц Adidas, по тысяче изделий якобы Puma и Samsung. Все перехваченные товары, в том числе обувь, носки и аксессуары, изъяты и переданы полиции для возбуждения уголовных дел.

Что касается так называемого «параллельного импорта», заметил Цымбал, он подразумевает ввоз в Россию оригинальной продукции без согласия правообладателей. Поддельные товары параллельным импортом не считаются.

Все перехваченные товары изъяты и переданы органам МВД для возбуждения уголовных дел
Фото:

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Более 11 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе под брендами Nike, Adidas, Puma и Samsung перехватили на границе Челябинской области с начала 2022 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Отправляли товары организации, зарегистрированные в Кыргызстане и Казахстане. Адресовались грузы фирмам, зарегистрированным в Екатеринбурге. По оценке правообладателей, предотвращенный ущерб составляет 69 млн рублей», — пояснил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал. В «брендовом» контрафакте было более 6 тысяч единиц продукции с товарным знаком Nike, около трех тысяч единиц Adidas, по тысяче изделий якобы Puma и Samsung. Все перехваченные товары, в том числе обувь, носки и аксессуары, изъяты и переданы полиции для возбуждения уголовных дел. Что касается так называемого «параллельного импорта», заметил Цымбал, он подразумевает ввоз в Россию оригинальной продукции без согласия правообладателей. Поддельные товары параллельным импортом не считаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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