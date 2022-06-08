В Челябинской области перехватили Nike, Adidas и Puma на 70 млн

Более 11 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе под брендами Nike, Adidas, Puma и Samsung перехватили на границе Челябинской области с начала 2022 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Отправляли товары организации, зарегистрированные в Кыргызстане и Казахстане. Адресовались грузы фирмам, зарегистрированным в Екатеринбурге. По оценке правообладателей, предотвращенный ущерб составляет 69 млн рублей», — пояснил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал.
В «брендовом» контрафакте было более 6 тысяч единиц продукции с товарным знаком Nike, около трех тысяч единиц Adidas, по тысяче изделий якобы Puma и Samsung. Все перехваченные товары, в том числе обувь, носки и аксессуары, изъяты и переданы полиции для возбуждения уголовных дел.
Более 11 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе под брендами Nike, Adidas, Puma и Samsung перехватили на границе Челябинской области с начала 2022 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Отправляли товары организации, зарегистрированные в Кыргызстане и Казахстане. Адресовались грузы фирмам, зарегистрированным в Екатеринбурге. По оценке правообладателей, предотвращенный ущерб составляет 69 млн рублей», — пояснил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал. В «брендовом» контрафакте было более 6 тысяч единиц продукции с товарным знаком Nike, около трех тысяч единиц Adidas, по тысяче изделий якобы Puma и Samsung. Все перехваченные товары, в том числе обувь, носки и аксессуары, изъяты и переданы полиции для возбуждения уголовных дел. Что касается так называемого «параллельного импорта», заметил Цымбал, он подразумевает ввоз в Россию оригинальной продукции без согласия правообладателей. Поддельные товары параллельным импортом не считаются.