В Челябинской области перехватили Nike, Adidas и Puma на 70 млн

Через границу Казахстана с Челябинской область «псевдобренды» пытались доставить в Екатеринбург (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 11 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе под брендами Nike, Adidas, Puma и Samsung перехватили на границе Челябинской области с начала 2022 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Отправляли товары организации, зарегистрированные в Кыргызстане и Казахстане. Адресовались грузы фирмам, зарегистрированным в Екатеринбурге. По оценке правообладателей, предотвращенный ущерб составляет 69 млн рублей», — пояснил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал.

В «брендовом» контрафакте было более 6 тысяч единиц продукции с товарным знаком Nike, около трех тысяч единиц Adidas, по тысяче изделий якобы Puma и Samsung. Все перехваченные товары, в том числе обувь, носки и аксессуары, изъяты и переданы полиции для возбуждения уголовных дел.

Что касается так называемого «параллельного импорта», заметил Цымбал, он подразумевает ввоз в Россию оригинальной продукции без согласия правообладателей. Поддельные товары параллельным импортом не считаются.

Все перехваченные товары изъяты и переданы органам МВД для возбуждения уголовных дел Фото: пресс-служба Челябинской таможни