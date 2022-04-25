25 апреля 2022

Крупный военный груз перехватили на границе в Челябинской области

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, проверка документов, граница, стоп, таможенный пост
Через границу с Казахстаном из РФ пытались тайно вывезти партию экипировки для танкистов (фото из архива) Фото:

Более 370 танковых шлемофонов ТШ-4М пытался вывезти из России через границу с Казахстаном житель Челябинской области. Партию военного имущества он снабдил подложными документами, но контрабанду выявили и пресекли таможенники и сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.

«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения. Вывоз ее за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Незаконную сделку оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы.

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Более 370 танковых шлемофонов ТШ-4М пытался вывезти из России через границу с Казахстаном житель Челябинской области. Партию военного имущества он снабдил подложными документами, но контрабанду выявили и пресекли таможенники и сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в Челябинской таможне. «Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения. Вывоз ее за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов. Незаконную сделку оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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