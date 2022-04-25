Крупный военный груз перехватили на границе в Челябинской области

Более 370 танковых шлемофонов ТШ-4М пытался вывезти из России через границу с Казахстаном житель Челябинской области. Партию военного имущества он снабдил подложными документами, но контрабанду выявили и пресекли таможенники и сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.
«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения. Вывоз ее за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
Незаконную сделку оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы.
Более 370 танковых шлемофонов ТШ-4М пытался вывезти из России через границу с Казахстаном житель Челябинской области. Партию военного имущества он снабдил подложными документами, но контрабанду выявили и пресекли таможенники и сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в Челябинской таможне. «Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения. Вывоз ее за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов. Незаконную сделку оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы.