Крупный военный груз перехватили на границе в Челябинской области

Через границу с Казахстаном из РФ пытались тайно вывезти партию экипировки для танкистов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 370 танковых шлемофонов ТШ-4М пытался вывезти из России через границу с Казахстаном житель Челябинской области. Партию военного имущества он снабдил подложными документами, но контрабанду выявили и пресекли таможенники и сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.

«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения. Вывоз ее за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Незаконную сделку оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы.