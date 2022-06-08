08 июня 2022

Студентам университета в ХМАО будет легче найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
В ХМАО студентам станет проще найти работу Фото:

Югорский государственный университет (ЮГУ) в Ханты-Мансийске создаст специальную базу студентов, в которой работодатели смогут найти подходящих для себя сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.

«На базе Югорского государственного университета (ЮГУ) в Ханты-Мансийске откроется центр компетенций президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Будет проведено тестирование и на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей», — сказали в пресс-службе.

Проект создается совместно с представителями президентской платформы «Россия — страна возможностей». Центры компетенций реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

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Югорский государственный университет (ЮГУ) в Ханты-Мансийске создаст специальную базу студентов, в которой работодатели смогут найти подходящих для себя сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ. «На базе Югорского государственного университета (ЮГУ) в Ханты-Мансийске откроется центр компетенций президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Будет проведено тестирование и на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей», — сказали в пресс-службе. Проект создается совместно с представителями президентской платформы «Россия — страна возможностей». Центры компетенций реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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