Студентам университета в ХМАО будет легче найти работу

Югорский государственный университет (ЮГУ) в Ханты-Мансийске создаст специальную базу студентов, в которой работодатели смогут найти подходящих для себя сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.
«На базе Югорского государственного университета (ЮГУ) в Ханты-Мансийске откроется центр компетенций президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Будет проведено тестирование и на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей», — сказали в пресс-службе.
Проект создается совместно с представителями президентской платформы «Россия — страна возможностей». Центры компетенций реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.
Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.
Югорский государственный университет (ЮГУ) в Ханты-Мансийске создаст специальную базу студентов, в которой работодатели смогут найти подходящих для себя сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ. «На базе Югорского государственного университета (ЮГУ) в Ханты-Мансийске откроется центр компетенций президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Будет проведено тестирование и на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей», — сказали в пресс-службе. Проект создается совместно с представителями президентской платформы «Россия — страна возможностей». Центры компетенций реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.