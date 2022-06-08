В Перми музыканты Курентзиса исполнят треки из сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» снят по книгам польского писателя фантаста Анджея Сапковского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском концертном зале «Атмосфера» прозвучат любимые саундтреки из игры и сериала «Ведьмак» студии «Netflix». Хиты исполнит ансамбль камерной музыки Simple Music Ensemble.

«Если ты когда-нибудь забредал в темный лес, наполненный странным маревом и тебя охватывало смутное чувство тревоги и страха, берегись, путник!», — написано в анонсе концерта во «Вконтакте». Организаторы обещают зрителям «Полное погружение в мир средневековой магии, жутких историй у костра и истинном предназначении». Концерт состоится 25 июня в 21:00. Цена билетов — от 800 до 1500 рублей.

Simple Music Ensemble — это коллектив профессиональных музыкантов, которые пришли в ансамбль из разных мест. Часть коллектива работает в оркестре Теодора Курентзиса musicAeterna, Большом театре, Государственной академической симфонической капелле, Мариинском театре. На концертах музыканты исполняют живую музыку на нестандартных акустических и электронных инструментов.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский хор «Млада» в рамках своей новой концертной программы «Счастье не за горами» исполнит каверы на песни группы «Иванушки International».Премьера посвящена 300-летию Перми.