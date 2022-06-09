Сенатор от ХМАО: Работа Арктического совета без РФ — абсурд

Высказывание Исакова- реакция на возобновление работы стран Арктического совета без участия РФ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков назвал абсурдом решение о возобновлении работы стран Арктического совета без участия России. Пост с заявлением он написал в своем telegram-канале.

«Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция приняли решение возобновить работу Арктического совета без участия России. Это заявление выглядит абсурдно, учитывая то, что у России в Арктике самые большие территории, а Исландия, Финляндия, Швеция арктической зоны не имеет вовсе», — написал Исаков.

Сенатор рассказал о заслугах РФ в освоении арктической зоны, об обеспечении устойчивого развития приполярных районов, сохранении культуры и быта малых коренных народов. Он выразил опасение что Западными странами движет лишь жажда наживы.

Исаков рассказал, что Россия по-прежнему выступает за мирное, всестороннее развитие Арктики. Претензии западных стран на территорию Арктики он назвал фантастическими и незаконными.

Ранее URA.RU рассказало что Исаков попал в санкционные списки Великобритании. Это означает заморозку активов на территории Великобритании и запрет въезда в страну. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции также имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.